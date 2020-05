Lukijalta: Suomalainen eläintuotanto ja ruoka ovat ekologisesti ja eettisesti maailman kärkeä

Mielipidekirjoituksessa "Väheneekö eläintuotanto ja onko ruokamme aiempaa eettisempää ja ekologisempaa koronan jälkeen?" (TS 29.4.) kirjoittaja väittää, että "Tehotuotantotilojen massiiviset eläinmäärät ahtaissa tiloissa luovat yhtä lailla puitteet uusien eläinperäisten virusten synnylle" ja että "Tähän yhdistettynä runsas antibioottien syöttäminen eläimille varmistaa entistä vastuskykyisempien taudinaiheuttajien synnyn."

Kirjoittaja ei nähtävästi tunne suomalaista kotieläintuotantotapaa, joka poikkeaa merkittävästi vallitsevista maailmanlaajuisista ja myös yleiseurooppalaisista toimintatavoista.

Kirjoittaja myös mainitsee, että lihansyönti olisi syyllinen koronaviruksen leviämiseen. Oikein valmistettuna liha ei kuitenkaan levitä tauteja.

Suomessa valtaosa kulutetusta lihasta on kotimaista. Globaaleja ongelmia ei voida sellaisenaan nostaa suomalaisen maatalouden tai kuluttajankaan niskoille.

Kirjoitus osoittaa sen, että koko suomalaisen lihaketjun, tuottajasta kauppaan, on yhä tärkeämpää viestiä ja saada viestinsä kuuluviin suomalaisesta vastuullisesta tavasta tuottaa lihaa. Vastuullisuus tarkoittaa suomalaisessa kotieläintuotannossa muun muassa sitä, että siinä huomioidaan eläinten terveys ja hyvinvointi, ilmasto ja ympäristö sekä kuluttajien odotukset.

Suomalainen ruoka on erittäin turvallista. Kaikki elintarvikeketjun toimijat tekevät hyvää yhteistyötä elintarviketurvallisuuden eteen. Viranomaiset varmistavat, että tuottajien, elintarviketeollisuuden ja kaupan toiminta tähtää kaikissa ketjun vaiheissa siihen, että kuluttajat voivat huoletta ostaa ruokaa kaupasta.

Itse toivomme, että kuluttajat valitsevat jatkossa nykyistäkin enemmän kotimaista ruokaa lautaselleen. Lisäksi on pyrittävä parantamaan tuotanto-olosuhteita muuallakin.

Suomalaiset syövät lihaa ravitsemussuositusten mukaisesti. Liha on hyvä proteiinin lähde, ja ravitsemuksellisesti tärkeä raudan ja B-ryhmän vitamiinien lähde. Maidon ja maitotuotteiden ravintosisältö on ylivertainen, ja maito on tärkeä osa suomalaisten päivittäistä ravitsemusta.

Antibioottiresistenssi ja eläinten terveys otetaan Suomessa vakavasti. Meillä eläimiä lääkitään vain tarpeen vaatiessa, eläinlääkärin määräyksellä ja hormoneja ei käytetä.

Terveet eläimet eivät levitä tauteja. Suomessa on panostettu kotieläintuotannon bioturvallisuuden parantamiseen sekä eläinten että ihmisten terveyden turvaamiseksi, sillä terve eläin ei myöskään tarvitse lääkintää. Olemme yksi harvoista maista, joissa sian- ja broilerinlihan tuotanto sekä kananmunatuotanto ovat salmonellavapaita.

Myös rehukasvien viljelyä on arvosteltu ilmastosyistä, mutta on muistettava, että nurmiviljely sitoo tehokkaasti hiiltä ja parantaa viljelykierrossa maaperän kasvukuntoa. Toimivat rehumarkkinat pienentävät viljanviljelijöiden sääriskiä, koska elintarvikemarkkinoille kelpaamaton viljasato voidaan useimmiten käyttää rehuihin.

Nautakarjan ja lampaiden laiduntaminen on hyvä luonnon monimuotoisuudelle. Kotieläintuotannon lantaa käytetään ravinnelähteenä kasveille, maanparannusaineena ja uusiutuvan energian lähteenä biokaasun tuotannossa.

Vaikka kotieläintuotanto kuluttaa paljon vettä, juuri Suomessa on vastuullista tuottaa lihaa, koska meillä käytetään vain 3 prosenttia makean veden varannostamme vuosittain, kun kulutus eteläisemmässä Euroopassa voi yltää jopa 50 prosenttiin.

Suomen eläintuotannon Hyvää Suomesta -merkki lihapaketin kyljessä kertoo lihan olevan alkuperältään suomalaista ja siten se on merkki vastuullisesta tuotannosta. Voimme siis hyvällä omallatunnolla nauttia suomalaisesta ruoasta. Se on vastuullinen teko muuttuvassa maailmassa.

Satu Levomäki

MMM agronomi, Loimaa

Tuomas Levomäki

maanviljelijä, Loimaa