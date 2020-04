Lukijalta: Saanko enää olla äidin tyttö?

Äitini asuu palvelutalossa kaukana Turusta. Hän on halvaantunut vuosia sitten ja on täysin autettava melkein 90-vuotias.

Kun jäin eläkkeelle lisäsin vierailuja äidin luona ja vietin jopa viikon asuen palvelutalossa hänen kanssaan. Jo silloin päätin, että haluan olla äidin vierellä, kun lähdön aika tulee. Äitini on itse joutunut hautaamaan kaksi lastaan ja aviomiehensä ja on tehnyt ne huolella ja rakkaudella. Minulla on siis mallia siitä, miten meidän suvussa toimitaan.

Nyt tuli palvelutalosta selkeä viesti, että minkäänlaisia tapaamisia ei hyväksytä edes äitienpäivänä. Olin ehdottanut tapaamista ulkona pihamaalla kahden metrin etäisyydellä, maskin kanssa. Äidilläni on huono kuulo, joten ehdotus oven ikkunan läpi tapaamiseen on sama kuin ei mitään. Matkustaisinko satoja kilometrejä toteamaan tämän mahdottomaksi?

Olen itse terveydenhuoltoalan ammattilainen ja ymmärrän täysin hallituksen antamat ohjeet ja noudatan niitä. Nyt kuitenkin tuntuu, että tapahtuu paljon huonoja asioita useassa sukupolvessa, jos tiukat säädökset vanhusten kohdalla vain jatkuvat.

Jotain on tehtävä myös sosiaalisen kanssakäymisen arvostamiseksi. Olisiko tässä katastrofissa suuri kustannus, jos liikkuvia tapaamiskontteja saataisiin joka kaupunkiin? Kesällä sen ei tarvitsisi olla kuin hyvin tehty teltta, missä on ikkuna ja mikrofoniyhteys ulos.

Pirjo Rinne

Turku