Lukijalta: Hyvinvointiyhteiskunta on määriteltävä uudelleen ja kokonaisturvallisuus on asetettava sen keskiöön

Valtion tärkein tehtävä on suojella kansalaisiaan. Kokonaisturvallisuus onkin asetettava kaiken keskiöön, on luotava strategia ja tiekartta "hyvinvointivaltio 2.0:aan" ja pyrittävä sitä kohti määrätietoisesti, toteaa kirjoittaja.

Turun Sanomissa oli 29.4. paikallisesti pysäyttävä otsikko: "Meyer Turku vähentää satoja työntekijöitä ja leikkaa tuotantoa". Tuskinpa muutama kuukausi sitten kukaan olisi uskonut tällaistakaan otsikkoa näkevänsä, lukuisten muiden vastaavien otsikoiden lisäksi.

Covid-19-pandemia onkin paitsi osoittanut koko ihmiskunnalle sen paikan luonnon järjestyksessä myös sen, kuinka haavoittuvaisia, valmistautumattomia ja avuttomia lopulta olemme pandemian kaltaiseen shokkiin ja sen johdannaisvaikutuksiin.

Ns. hyvinvointiyhteiskunta natisi liitoksistaan jo ennen pandemiaa. Samalla kun tulonsiirroista on tullut yhä merkittävämpi tulonlähde kotitalouksille (esim. Kinnunen & Mäki-Fränti: Kotitaloudet yhä enemmän tulonsiirtojen varassa. Suomen Pankki, 2015) ja yksilöiden vastuuta itsestään, perheistään ja läheisistään on ulkoistettu yhteiskunnalle, olemme tehneet itsestämme avuttomia ja haavoittuvaisia kaikkea poikkeuksellista vastaan.

Jos ja kun haluamme pitää kiinni esimerkiksi siitä periaatteesta, että huolehdimme kaikkein heikoimmassa asemassa olevista ja turvata yhteiskunnan kriittiset palvelut, kuten sote-palvelut sekä sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden, meidän on välttämätöntä määritellä ns. hyvinvointiyhteiskunta uudelleen. Voidaan puhua myös reformista.

Valtion tärkein tehtävä on suojella kansalaisiaan. Näin ollen kokonaisturvallisuus on asetettava kaiken keskiöön, luotava strategia ja tiekartta "hyvinvointivaltio 2.0:aan" ja ryhdyttävä pyrkimään sitä kohti määrätietoisesti ja välittömästi.

Tämä johtaa väistämättä priorisointiin. Tässä työssä ei millään "-ismillä" ole sijaa eikä paikkaa, vaan keskiössä ja peruskivenä on oltava kokonaisturvallisuus.

Se, mitä tuohon kokonaisturvallisuuteen lasketaan mukaan kuuluvaksi on juuri se keskustelu, mikä pitää käydä, vaikka asia on kompleksinen itsessään ja poliittisesti vaikea.

Miten esimerkiksi on mahdollista, että meillä on varaa maksaa tekemättömästä työstä, mutta meillä ei ole varaa maksaa tehdystä työstä? Maatalousyrittäjien huoli on todellinen, kun ulkomailta ei saada työvoimaa sadonkorjuuseen. Miten olemme tällaiseen tilanteeseen voineet ajautua?

Ruokahuollon toimivuus, esimerkiksi, on mitä suurimmassa määrin osa kokonaisturvallisuutta. Meidän on siis mietittävä, mitkä ovat ne juurisyyt, jotka sen vaarantavat, ja korjattava asia.

Yksilön tasolla varautuminen odottamattomaan ei ole vainoharhaista kypärä päässä kykkimistä perunakuopassa, vaan pragmaattista ja rauhallista perusasioiden opettelua, hallintaa ja varautumista. Minkään yhteiskunnan kantokyky ei kestä sitä, ellemme osaa tai pysty mihinkään itsenäisesti.

Jokaisen pitäisi opetalla perustaidot esimerkiksi laajasta ja pitkäkestoisesta sähkökatkoksesta selviytymiseen. Yhteisöillä pitäisi olla suunnitelmat ja valmius jatkaa toimintaansa mahdollisimman normaalisti esimerkiksi laajan ja pitkäkestoisen tietoverkkohäiriön varalle; tästä ovat asiantuntijat varoittaneet jo pitkään, muun muassa Aalto-yliopiston kyberturvallisuuden professori ja entinen sotilas Jarno Limnéll.

Mitä pandemioihin tulee, niin covid-19 ei välttämättä ole se tauti, josta WHO on varoittanut jo ennen nykyistä pandemiaa: tauti X. Tällä tarkoitetaan helposti tarttuvaa ja vaarallista tautia, jota ei vielä tunneta. Siitä ollaan kuitenkin lähes varmoja, että se vielä jossain vaiheessa tulee.

Tauti X:n rinnalla covid-19 saattaa näyttäytyä pikku flunssana, joka sekin sai koko maapallon sekaisin. Onko meillä mitään valmiutta kohdata tauti X? Miten selviytyisimme tilanteessa, jossa loppuu sekä sähkön jakelu että tietoliikenne?

Jos meneillään olevassa pandemiassa on jotain hyvää, niin ehkä se, että se on meille kaikille hyvä – ja ehkä viimeinen – muistutus siitä, että odottamatonta tapahtuu ja luonnon edessä olemme täysin avuttomia aivan erityisesti, jos emme ole varautuneet mihinkään poikkeukselliseen, tuhlaamme resurssimme toissijaisiin asioihin ja silti uskomme yhteiskunnan kantokykyyn pitää meistä huolta kaikissa tilanteissa.

Kun silmäilee päivän politiikan aiheita ennen pandemiaa, ei voi kuin hämmästellä, kuinka sokeiksi olemme tulleet niille asioille, joilla on oikeasti merkitystä.

Turhien uhkakuvien maalailu ja niillä pelottelu on vastuutonta. Vähintään yhtä vastuutonta on antaa ymmärtää, että yhteiskunnan kantokyky olisi loputon ja että halpaa rahaa, jolla kaikki kulut katetaan ja ongelmat hoidetaan on lainattavaksi ikuisesti, eikä kenenkään tarvitse osata mitään, osallistua mihinkään eikä ottaa vastuuta mistään – edes itsestään.

Rami Paavilainen