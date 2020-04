Lukijalta: Merenkulku on välttämätöntä, eläminen ei?

Otsikon lause opittiin koulun historian tunnilla, kun puhuttiin vanhoista roomalaisista. Näin kerrotaan kapteenin sanoneen laivamiehille, jotka pelkäsivät edessä olevaa myrskyisää merimatkaa.

Tämä lause tulee mieleen kun seuraa koronavirusepidemiaa ja sen torjuntakeinoja koskevaa keskustelua. Hallitus on päättänyt muun muassa liikkumiselle ja yritystoiminnalle asetetuista rajoituksista. Varsinkin jälkimmäiset ovat iskeneet vakavasti monen yrityksen toimintaedellytyksiin, eikä konkursseiltakaan ole vältytty. Esimerkiksi ravintolat, matkailu ja monet muutkin palvelualan yritykset ovat kärsineet asiakaskadosta.

Kansainvälisen vertailun valossa Suomi on menestynyt torjunnassa varsin hyvin. Virusepidemian leviäminen on saatu kuriin: tartunnan saaneiden ja tautiin menehtyneiden määrät ovat suhteellisen alhaisia. Hallitus on alun haparoinnin jälkeen onnistunut tarttumaan asiaan tehokkaasti.

Nyt on alettu varovasti miettiä ja toteuttaa rajoitusten hallittua purkamista. Paine siihen on varmasti kova. Varsinkin ne kansalaiset, joiden toimeentulo on vaikeutunut rajoitusten johdosta, ovat kovaäänisesti vaatineet rajoitusten purkamista. Monet heistä ovat hiukan kärjistäen ilmeisesti sitä mieltä, että "merenkulku on välttämätöntä, eläminen ei".

He eivät niinkään ajattele terveydellisiä uhkia ja menetyksiä tai vähättelevät niitä. Jotkut ovat jopa verranneet koronavirusepidemiaa tavanomaiseen kausiflunssaan. Toki korona on flunssaa paljon vaarallisempi vitsaus, siitä lääketieteen asiantuntijat lienevät varsin yksimielisiä.

Eräät tahot ovat kiinnittäneet huomiota virusepidemian torjunnan ihmisoikeusvaikutuksiin, esimerkiksi korostamalla vapaan liikkumisoikeuden perusluonteisuutta. Erityisesti Uudeltamaalta tuli ankaraa kritiikkiä alueen liikkumisrajoituksen johdosta, lopulta rajoitus purettiinkin.

Kuitenkin oikeus elämään ja terveyteen on vielä vahvempi oikeus kuin esimerkiksi pääsy kesämökille. Koska rajoitusten terveydellisten vaikutusten arviointi on hyvin epävarmaa, kiistelylle avautuu runsaasti mahdollisuuksia.

Rajoitusten asettaminen ja purku ovat vaikeita punnintatilanteita, joissa on toimittava varovasti. Purettaessa rajoituksia hillitysti voidaan tarkkailla, minkälaisia vaikutuksia toimenpiteillä näyttää terveystilastojen valossa olevan. Tarvittaessa voidaan purkamisessa lisätä kaasua tai jarruttaa.

Kumpi on tärkeämpi, "merenkulku" vai "elämä"? Molemmat ovat tietenkin tärkeitä. Talous on yhteiskunnalle ja ihmisille oleellinen, eikä hallitus voi ajaa rajoituksillaan maata taloudelliseen tuhoon. Mutta tärkeä on kansalaisten terveys ja elämäkin.

Nämä kaksi keskeistä etua on saatava siedettävään tasapainoon taloudellisesti ja eettisesti kestävällä tavalla. Siinä on hallituksella työmaata – ja samalla oppositiollakin, sillä hallituksen toimia on edelleen voitava arvioida asiallisesti kriittisellä silmällä. Poikkeuksellinen kriisitilanne ei oikeuta tinkimään demokraattisen valtion tästäkään ominaispiirteestä.

Pekka Pihlanto

Turku