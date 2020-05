Lukijalta: Perheitä pitää auttaa koko ajan

Lapsen haastava käytös, koulunkäyntiongelmat, vanhemman keinottomuus ja jaksamattomuus, lapsen ja vanhemman päihde- ja mielenterveysongelmat sekä lapsen tai vanhemman väkivaltaisuus. Muun muassa näitä ongelmia tarkoitetaan, kun puhutaan haasteista ja ongelmista perheissä.

Nämä asiat ovat monelle perheelle ja työntekijälle tälläkin hetkellä todellisuutta. On erittäin tärkeää ymmärtää, mitä nämä haasteet ja ongelmat käytännössä ovat. Tällöin ymmärretään paremmin myös se, miksi resurssien riittävyydestä ja työntekijöiden jaksamisesta on sosiaalihuollossa ja lastensuojelussakin huolehdittava.

On valitettavaa, että usein sosiaalihuolto ja lastensuojelu nousevat esiin vasta silloin, kun jotakin traagista tapahtuu. Työtä tehdään kuitenkin koko ajan. Moni perhe on tullut autetuksi ja tilanteiden paheneminen on saatu estettyä. Tähän on syytä jatkossakin panostaa.

Ennaltaehkäisevästi