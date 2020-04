Lukijalta: Elinkautinen, tuo matemaattinen kummajainen

Elinkautinen. Tuttu sana. Suurin osa mieltää sen synonyymiksi sanalle "loppuiäksi". Niitä tietysti jokaisella on omansa, joten numeroarvoa on vaikeaa tarkasti lyödä kiinni. Mutta oikeuslaitoksissa se on ollut pakko määritellä. Eri maissa eri tavoin.

Ainoat, joilla tilanne vastaa tarkasti sanaa, ovat henkensä menettäneet rikosten uhrit. Joten olisikohan syytä vaihtaa lakikirjassamme termiä, koska se ei vastaa kansan käsitystä. Voisikohan käyttää uutena sanana vaikka "ans kattoo ny noin 10 vuoden paikkeilla"?

Elinkautisella on muitakin kummallisuuksia. Ulkomailla saatetaan tuomita jopa sadan ja kahdensadan vuoden välimaastoon olevia tuomioita. Ne varmaan jo olisivat tuomitulle todellisia "elinkautisia".

Oma käsittämättömyytemme on lakimme antama tukkualennus. Jos tapat yhden ja saat elinkautisen, niin eikö olisi epäloogista, että jos tapoit viisi henkilöä, saatat saada kaikista samat "alennukset" ja voit olla viettämässä loppuelämääsi vapaana vielä vuosikymmeniä?

Tämä on omiaan nostamaan silmä silmästä -lakiversion fanitusta rakkaitansa menettäneitten keskuudessa.

Juhani Valtonen