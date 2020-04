Lukijalta: Vaihtoehto epidemiastrategialle – panostetaan yksilön suojaamiseen

Pääministeri toteaa Suomen epidemian torjuntatoimet hyviksi verrattaessa niitä vähemmän onnistujiin, joita ovat lähinnä turismiin panostaneet maat.

Kuvaa sumentaa kuitenkin se, ettei yhteiskunnan kokonaispanostusta torjuntaan haluta edes arvailla, julkisen sektorin toimet kun jätetään huomioimatta.

Yhteisestä ongelmasta ei myöskään pitäisi puhua aiheutumisen pohjalta, koska suurin osa ihmisistä ei altista itseään virukselle eikä levitä sitä. Ydinkohtia ongelmassa ovat ensiksikin se, että epidemiastrategia on melko tehoton, koska sen tavoite on vain estää taudin leviäminen. Se on pitkäkestoinen ja erittäin kallis tulokseltaan sekä rajoittaa merkittävästi normaalia yhteiskuntaelämää. Sen pitäisi olla nopealiikkeinen, estää tauti tehokkain toimin jo rajalle sekä mahdollistaa lähes normaalit toiminnot esteittä.

Toiseksi terveydenhoidon ehdoissa on porsaan mentävä aukko, minkä aiheuttaa vapaan liikkumisen painoarvo perusoikeuden käsitteessä.

Sitten politiikka. Politiikot yksinkertaisesti pelkäävät jämäköitä ratkaisuja, koska ne sisältäisivät myös epämiellyttäviä kohtia, siksi asioita pyöritellään. Toimintakaava toistunee jo seuraavassa pandemiassa.

Vaihtoehto on yksinkertaisen tehokas: panostetaan yksilön suojautumiseen! THL valmistuttaisi Suomessa lelumaskeja tehokkaamman suojaimen, joka antaisi lähes täyden suojan, olisi helppo- ja uusiokäyttöinen (desinfioitava ). Se olisi siten myös vientituote! Suojain jaettaisiin maksutta jokaiselle aikuiselle suomalaiselle, vastuu käyttövalmiudesta siirtyisi saajalle. Suojain olisi siten käytettävissä välittömästi myös kaikissa muissa vastaavissa epidemioissa. Näin helpotettaisiin varmuusvarastoa.

Suojaimen käyttö olisi muuten vapaaehtoista, mutta epidemia-alueen julkisissa tiloissa, liikennevälineissä ja yli 10 hlön tilaisuuksissa sekä tilanteissa, joissa suojaetäisyydet ovat uhattuina, olisi hyväksytyn suojaimen käyttö pakollista.

Pahan alkua, lentomatkustusta tulee vähentää jo ilmastonsuojelunkin perusteella. Käytön määrään porrastettu ja lipun hintaan sovellettu lentovero olisi tehokas suojelutoimi.

Ulkomaan epidemiakohteesta tuleville matkustajille on jo rajalla määrättävä hyväksytyn suojaimen kahden viikon käyttöpakko, sen käyttöehdoin.

Oikeilla toimilla kriisi olisi ohi jo parissa viikossa, ainakin teoriassa. Itsekkäiden aiheuttamat vuodot olisi helppo tukkia, koska jatkajia olisi niukasti. Niinpä pyörät pyörisivät miltei normaalisti, eikä tukiaisia juurikaan tarvittaisi.

Suojaimen käytön vastustus on asennekysymys. Miten esimerkiksi pukeutumispakko yleisellä paikalla on voinut tulla voimaan?

Miten on juridiikan kanssa, kun henkilö tietoisesti on mukana toimissa, jotka johtavat jopa kuolemiin, mutta ei joudu siitä edesvastuuseen? Mottoni on: "Vastuun tulee voittaa mielihalut".

Veikko Mäkinen