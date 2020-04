Lukijalta: Mitkä hoitajat ovat koronan suhteen etulinjassa? Neuvolassa meillä ei ole suojavarusteita

Jos ei hoitajia mietitä, kohdistaisin katseen kaikista avuttomimpiin – pieniin vauvoihin, joita me hoitajat neuvoloissa ilman suojavarusteita hoidamme, toteaa kirjoittaja.

Työskentelen äitiys- ja lastenneuvolassa. Meillä ei ole minkäänlaisia suojavarusteita käytössä työssämme – tämä on asia, joka meidän hoitajien pitää vain hyväksyä.

Osa neuvoloista on suljettuna ja asiakkaita tulee jokaiselle ympäri kaupunkia. Hoitajia siirtyy neuvolasta toiseen.

Hoidamme tällä hetkellä vauvoja ja raskaana olevia, rokotusohjelman mukaiset rokotteet annetaan kaikille lapsille. Synnytyksen jälkeisellä käynnillä asiakkaat tulevat sairaalasta, jossa heillä on ollut useita kontakteja, heitä hoitaneella hoitohenkilökunnalla tietenkin myös.

Neuvolaan pitää tulla terveenä, mutta kautta aikojen ikävä kyllä on ollut niin, että osa tulee, kun on "vaan pientä nuhaa". Lapset sattuvat sairastamaan todella paljon kaikenlaisia tauteja.

Paljon on uutisoitu vanhustenhuollossa käytettävistä suojavarusteista sekä varhaiskasvatuksen puutteellisista suojavarusteista.

Toki varhaiskasvatuksessakin kontakteja tulee, mutta on myöskin samoja lapsia, jotka pysyvät ryhmässä. Neuvolassa tavataan kymmeniä eri asiakkaita viikossa, etäisyyttä on tutkiessa mahdotonta pitää.

Apteekin työntekijät eivät ole fyysisessä kontaktissa asiakkaaseen. Silti heillä on toki apteekista riippuen kasvomaskit, suojapleksit kassalla sekä hansikkaat. Kauppojen tiskeillä on suojaseinät. Tämä on ehkä osittain kosmeettista, mutta se tuo kuitenkin tunteen, että yritetään suojata työtekijää.

Väkisin on käynyt mielessä, että työssä, jossa on täydet suojavarusteet on paremmin turvassa kuin paikoissa, joissa vaan ajatellaan, ettei hoitaja tarvitse suojavarusteita hoitaessaan "terveitä".

Meille hoitajille oma ja varsinkin perheen terveys on niin tärkeää, että pelkään, millainen hoitajapula tässä oikeasti tulee, kun koronasta selvitään. Kutsumus ei elätä eikä kukaan hoitaja nykypäivänä halua uhrata omaa tai läheistensä terveyttä.

Jos ei hoitajia mietitä, kohdistaisin katseen kaikista avuttomimpiin – pieniin vauvoihin, joita me hoitajat neuvoloissa ilman suojavarusteita hoidamme.

Yksi hoitaja rivistä