Lukijalta: Tutkimustiedon käyttöä lisätään lastensuojelussa

Yhteiskunnan arvo voidaan määritellä sen mukaan, miten se pitää huolta kaikkein eniten tukea tarvitsevista kansalaisista. Lasten oikeudet ja lastensuojelu yhteiskunnallisena toimintana on luotu tätä varten.

Lastensuojelutyötä tukemaan tarvitaan monialaista osaamista ja monitieteistä tutkimusta.

Lastensuojelua on tutkittu Suomessa varsin paljon 2000-luvulla. Akateemisia väitöskirjoja on tehty 30 kappaletta ja lisensiaattitöitä useita kymmeniä. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sekä muiden tutkimustahojen lastensuojeluun kytkeytyviä tutkimuksia ja selvityksiä löytyy useita. Myös lastensuojelun järjestökenttä on erittäin aktiivinen tiedontuottaja.

Turun yliopistossa on keväällä 2020 aloitettu systemaattinen tiedonkeruu lastensuojeluun kytkeytyvistä tutkimuksista. Tutkijoilta on pyydetty käytäntösuositukset lastensuojelun kehittämiseksi tutkitun tiedon pohjalta. Suositukset löytyvät Sote-akatemian nettisivuilta.

Erityisen tärkeää olisi tietää, vastaavatko lastensuojelun tulokset asetettuja tavoitteita – onko toiminta vaikuttavaa?

Vaikuttavuutta voidaan selvittää eri tavoilla, esimerkiksi satunnaistetuilla kokeilla tai realistisen arvioinnin keinoin. Kokeiden avulla verrataan samankaltaisia tapauksia ja katsotaan, onko tietyllä toiminnalla ollut ratkaiseva merkitys. Realistisen arvioinnin avulla voidaan puolestaan arvioida toiminnan kohdetta kokonaisvaltaisesti.

Metodista riippumatta on tärkeä koota ja hyödyntää lastensuojelua koskevaa tutkimusta ja näin pyrkiä katsomaan, mikä toimii. Vaikuttavuuteen liittyvien tekijöiden saaminen mukaan sosiaalialan tutkimusasetelmiin on tutkijoiden mukaan haasteellista.

Vaikuttavuustutkimuksen asetelmissa voidaan erottaa Case ja Client Outcomes mittareina. Case Outcome viittaa siihen, mitä lapsen elämässä tapahtuu muutenkin esimerkiksi kotona ja koulussa ja Client Outcome viittaa siihen, mitä lastensuojelun asiakkuudessa tapahtuu, miten auttaminen vaikuttaa lapsen hyvinvoinnin edistymiseen.

Kun tavoitteena on kohentaa perheiden ja lasten elämänlaatua, voidaan ongelmaksi kokea tuon muutoksen arvioiminen tai mittaaminen. Tällaisia hyväksi todettuja mittareita on kyllä olemassa, eli pyörää ei tarvitse keksiä uudelleen.

Tutkittua tietoa menetelmistä löytyy maailmalta paljon, mutta Suomesta vähemmän. Lastensuojelun konteksti- ja yhteiskuntasidonnaisuus edellyttää kansallisen tiedon keruun lisäämistä. THL kerää vuosittain kunnista lastensuojelua koskevaa määrällistä tietoa, mutta systemaattinen laadullisen tiedon keruu lastensuojelussa käytetyistä menetelmistä on vähäistä. Sosiaalityöntekijöiden asiakastyön dokumentointi sisältää paljon arvokasta tietoa, jota ei tällä hetkellä hyödynnetä riittävästi.

Tarvitaankin tutkimuksen ja käytännön yhteistyötä. Tarvitaan tutkimusta, joka arvioi eri menetelmien, työtapojen ja interventioiden vaikuttavuutta eri ympäristöissä ja näin auttaa lastensuojelua saavuttamaan tavoitteensa. Tarvitaan keskustelua asiasta niin käytännössä kuin myös koulutuksessa ja tutkimuksessa.

Tärkeää on tehdä omin ehdoin, ei ulkoapäin tuotuna. Tärkeää on myös kuulla ja jakaa sekä työntekijöiden että asiakkaiden kokemustietoa.

Vaikuttavuus syntyy myös hyvistä toimintaedellytyksistä, joista kuntien johto on vastuussa.

Outi Linnossuo

VTT, sosiaalityöntekijä, lastensuojelun erikoistutkijaTurun yliopisto

Pekka Kettunen

VTT, erikoistutkijaSiirtolaisuusinstituutti, Turku