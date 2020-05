Lukijalta: Työmarkkinatuessa on omituinen jäänne

Marjatilojen kesätyöntekijöistä kertovassa jutussa (TS 20.4.) tuli esille myös päivärahojen määriä. JHL:n lomautettu saa keskimäärin 64 euroa, PAMi:n 59 euroa ja peruspäiväraha tai työmarkkinatuki on 34 euroa.

Näitä sitten voi verrata puutarha-alan työpalkkoihin. Kokemattomalla jotakin kahdeksan euroa, miinus matka- tai majoituskulut.

Työmarkkinatukeen, noin 700 euroa kuukaudessa, liittyy yksi kummallisuus tai kenties suorastaan jäänne. Muutama vuosi sitten tarveharkinnasta poistettiin aviopuolison tulojen vaikutus. Mutta jos työttömäksi jäänyt, vaikkapa opintonsa päättänyt nuori, asuu vanhempiensa luona, hänen työmarkkinatuestaan leikataan puolet.

Eipä siinä mitään, se lapsen huone joka tapauksessa on olemassa ja ylimääräisiä kustannuksia tulee lähinnä ruoasta.

Se vaan ihmetyttää, että kun aviopuolisoilla on lain mukaan keskinäinen elatusvelvollisuus, mutta eläkeläisleskellä aikuiseen lapseensa nähden ei, niin missä tämän ratkaisun johdonmukaisuus on? Mistä on kysymys?

Toki sitten voisi tehdä kirjallisen sopimuksen, että työtön lapsi maksaa vuokraa ja ruokarahaa, ja kuitit liitteeksi. Tai hän voi muuttaa nimellisesti jonnekin, saa täyden tuen ja asumistuen.

Pahasti epäilen, että tässä maassa aikuisen lapsen asuminen kotona on niin kummallinen asia, että se unohdetaan järjestelmien ehtoja muutettaessa.

Yksi ihmettelevä äiti