Lukijalta: Sosiaalisten ja terveydellisten ongelmien ajattelu erillisinä ei toimi

Kirjoittajan mielestä ammattilaisten vastuulla on sitoutua ensisijaisesti ihmisen auttamiseen, ei ”sosiaalihuollon asiakkaan” tai ”terveydenhuollon potilaan” auttamiseen.

Olen terveydenhuollon sosiaalityöhön perehtynyt ammattilainen ja sosiaalityön johtaja Tyksin psykiatrialta. Terveydenhuollon sosiaalityön ytimessä on ymmärrys siitä, että ihmisen fyysinen ja psyykkinen terveys on yhteydessä ihmisen sosiaaliseen hyvinvointiin.

Sosiaalista hyvinvointia ilmentävät riittävä taloudellinen selviytyminen, työ- tai opiskelupaikka, mahdollisuus elää yhteiskunnassa tasavertaisena jäsenenä muiden rinnalla, oikeudenmukainen kohtelu ja vapaus riistosta ja syrjinnästä. Hyvä terveys luo edellytykset sosiaaliselle hyvinvoinnille.

Olen työskennellyt pitkään terveydenhuollon ja sosiaalihuollon rajapinnalla. Samanaikaisesti yhteistyökumppaneitani ovat olleet sekä terveydenhuollon henkilökunta – lääkärit ja sairaanhoitajat – että sosiaalihuollon viranomaiset. Monilta osin yhteistyö on sujuvaa ja asiakkaille/potilaille halutaan tarjota hyvässä yhteistyössä apua kummaltakin sektorilta.

Omaa ”yhteistyöajatteluani” ohjaa vuonna 2009 saatu neuvo silloiselta ylilääkäriltä: ”Minna, jos joku yrittää väittää sinulle, että on olemassa jokin erillinen ’sosiaalinen’ ja ’lääketieteellinen’, niin se ei pidä paikkaansa.” Olen pitänyt ajatusta ohjenuoranani näihin päiviin asti.

Toisinaan tulee vastaan vaikeita tilanteita, joissa syntyy vastakkainasettelua. Tulee halua määritellä asiakkaan/potilaan tilanne ”sosiaaliseksi ongelmaksi” tai ”lääketieteelliseksi (psykiatriseksi) ongelmaksi”.

Tavallisessa arkipäivässä jokainen meistä elää samanaikaisesti oman terveytensä (kehon tuntemukset, mieliala ja mahdolliset sairaudet) ja sosiaalisen tilanteensa (työ, perhe, taloudellinen tilanne, asuinolosuhteet) kanssa siten, että niitä ei pilkota osiin. Ihmisen kokemusmaailmassa on usein vain yksi arki, johon kuuluvat kaikki elämässä olevat asiat, kokemukset ja tilanteet. Asiakkaamme ja potilaamme ovat samanlaisia ihmisiä arjen kokemuksineen.

Ajankohtaisessa koronaviruspandemiatilanteessa nousee hyvin kouriintuntuvasti esille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin välinen suhde.

Ihmisten biologiaan ja terveyteen liittyvä virus on tehnyt ihmisten arkeen isoja muutoksia. Näistä mielestäni lievimmät liittyvät harrastusten vähentämiseen ja sosiaalisten kontaktien välttämiseen. Pahimmillaan vaikutukset liittyvät (jo ennestään) vaikeissa tilanteissa olevien ihmisten tilanteiden heikentymiseen, kuten syveneviin talousloukkuihin, psyykkisen huonovointisuuden lisääntymiseen ja arjessa selviytymättömyyden kasvuun. Yhtä vakavaa on uusien vaikeiden tilanteiden syntyminen niillä ihmisillä, joilla aiemmin on ollut kohtalainen tai hyvä elämäntilanne.

Tilanne on jälleen hyvä esimerkki siitä, miksi sosiaalisen ja lääketieteellisen ajattelu erillisinä ei toimi. Tavallaan olisi helppoa, jos voisimme todeta, että koronavirus on vain terveysongelma, ja se ei liity ihmisten työntekoon. Mutta sitähän emme ole voineet varsinaisesti valita.

Siinäkin tilanteessa, että poliittinen päätöksenteko ei olisi tuonut rajoituksia elämäämme, olisi viruksella ollut joka tapauksessa sosiaalisia seurauksia. Läheisten menettäneiden psyykkisiä pulmia, työkyvyttömyyttä, työntekijöiden sairastumisia, poissaoloja, yritysten toiminnan supistamista ja konkursseja.

Yhteiskuntatieteidentohtori Liisa Hokkanen ilmaisee hyvin väitöskirjassaan ”Autetuksi tuleminen” (2014), että ihmiselämän kokonaisuudelle ei löydy auttamisen lokeroa. Toiminta on tehokasta, jos auttamisjärjestelmien rajanylitystä ei tarvita. Sellaisia rajoja ei tarvitse rikkoa, joita ei ole.

Meidän ammattilaisten vastuulla onkin sitoutua ensisijaisesti ihmisen auttamiseen, ei ”sosiaalihuollon asiakkaan” tai ”terveydenhuollon potilaan” auttamiseen.

Minna Laitinen

johtava sosiaalityöntekijä

erikoissosiaalityöntekijä, VTM

Tyks Psykiatria