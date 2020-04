Lukijalta: Itämeri tarvitsee maatalouden järjestelmän muutoksen, ei yksilöiden syyllistämistä

Saimme lukea surullisen uutisen Turun Sanomista 23.4.: mittaushistorian lämpimimmän talven johdosta Itämereen valunut fosforikuorma oli ennätyksellisen suuri. Se ei tiedä hyvää tulevien kesien sinilevätilanteelle.

Ilmastonmuutos pahentaa Itämeren tilaa. Esimerkiksi lisääntyneet lumettomat talvet johtavat suurempiin ravinnevalumiin, ja erityisesti herkkä ja suljettu Saaristomeri sairastuu entisestään.

Ilmastonmuutos edistää myös aikanaan Itämeren pohjaan valuneiden ravinteiden uudelleenaktivoitumista, jolloin vanhat synnit huonontavat meren tilaa entisestään.

Ilmastonmuutoksen hillitsemisen lisäksi ravinnepäästöt on siksi saatava kuriin erittäin nopeasti.

Itämeren hyväksi onkin tehty valtavasti töitä monta vuosikymmentä. Suomesta tuleva fosforikuormitus ei ole kuitenkaan juuri pienentynyt 25 vuoteen. Itse asiassa suomalaiset ovat asukasta kohden Itämeren suurimpia fosforikuormittajia.

Suurin ongelma ovat maatalouden päästöt.

Varsinais-Suomen maatalous on Suomen viimeinen Itämeren suojelukomissio Helcomin "pahimmat Itämeren saastuttajat" -listan hot spot. Se on surullista ja noloa. Pilaamme oman Saaristomeremme.

Siksi tarvitaan maatalouden rakennemuutos. Tarvitaan sitovia sääntöjä, taloudellista ohjausta ja neuvontaa, jotta maatalousyrittäjien on helppoa ja edullista toimia Itämeri-ystävällisesti.

Emme sen sijaan tarvitse yksittäisten yrittäjien syyllistämistä. On yhteiskunnan tehtävä luoda riittävät kannustimet ja rajoitukset ravinteiden käyttämiseen ja mereen päästämiseen.

Kestävämpiä viljelytapoja on olemassa. Niihin on jo myönnetty rahoitusta, ja hallitusohjelma sisältää paljon toimenpiteitä Itämeri-ystävällisen maatalousjärjestelmän rakentamiseksi. Ne on nyt tärkeää ottaa käyttöön koko laajuudessaan, mahdollisimman pian.

Tarvitaan myös kulutustottumusten muutosta, jota yhteiskunnan pitää vauhdittaa. Kuormitusta voi vähentää lisäämällä kotimaisen kestävästi kalastetun luonnonkalan ja kasviperäisen ravinnon osuutta ruokavaliossa. Tätäkään muutosta emme voi jättää pelkästään yksilöiden vastuulle.

Saara Ilvessalo

Itämeri-osaamiskeskuksen toiminnanjohtaja

Turun vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja