Lukijalta: Kodin ja koulun yhteistyön merkitys on koronakriisissä kasvanut entisestään

Koronakriisi on koskettanut syvästi opetusalaa, oppilaita, heidän perheitään, opettajia ja kouluja. Tässä tilanteessa kodin ja koulun yhteistyön merkitys on kasvanut entisestään.

Kriisitilanne paljastaa, millaista kodin ja koulun yhteistyö on ollut ennen poikkeuksellista tilannetta. Jos yhteistyö on rakennettu hyvälle pohjalle, on asioiden hoitaminen helpompaa kriisitilanteessa.

Vanhemmilla pitää olla matala kynnys ottaa yhteyttä kouluun. On tärkeä myös löytää keinot kannustaa kutakin vanhempaa kantamaan vastuunsa, koska joka kodissa vanhemmilla ei ole mahdollisuutta tai tahtoa olla läsnä lapsensa koulunkäynnissä. Tärkeää on kodin ja koulun yhdessä osoittama asenne siitä, että tästä selvitään.

Poikkeustilanteessa kodit pääsevät näkemään opetusta läheltä ja samalla opettaja näkee paremmin kotien tilanteen. Koulut ja kodit tulevat ehkä aiempaa paremmin tutuiksi toisilleen.

Joidenkin lasten kohdalla etäopetus on tuonut koulunkäyntiin paljon positiivista – esimerkiksi jotkut erityistä tukea tarvitsevat lapset ovat pärjänneet etäopetuksessa jopa paremmin kuin luokkaopetuksessa. On tärkeää viestiä myös näistä havainnoista opettajalle.

Kaikki positiiviset kokemukset kriisiajan yhteistyöstä kannattaa pitää mielessä ja lähiopetukseen palattaessa miettiä, mistä hyvistä kokemuksista ja toimintatavoista kannattaisi jatkossakin pitää kiinni.

Vaikka lapset ja nuoret ottavat iän myötä yhä enemmän vastuuta omasta oppimisestaan, ei pidä unohtaa kotien kanssa tehtävää yhteistyötä.

Jokaisessa oppilaitoksessa on syytä pohtia, millaiselle arvopohjalle yhteistyötä halutaan rakentaa.

Ulla Siimes

toiminnanjohtaja

Suomen Vanhempainliitto

Teemu Hassinen

toimitusjohtaja

Sivistystyönantajat