Lukijalta: Koulurakentaminen takkuaa taas Kaarinassa

Yli neljä vuotta vaikeasti edennyt Kaarinan uusien koulujen rakentaminen on ehtimässä kalkkiviivoille (TS 22.4.). Silti jälleen on noussut pilviä taivaalle.

Hovirinnan koulun piirustukset ja urakka-asiakirjat hyväksyttiin sekä urakkakilpailu pidettiin. Kaikki eteni sulassa sovussa, yhdessä rakentaen. Tarjouksia saatiin neljä. Ne olivat hyvin lähellä toisiaan ja päätyivät miljoonan talousarviossa arvioitua suuremmaksi, 15,4 miljoonaan.

Tekninen lautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että voittanut tarjous hyväksytään ja valtuustolta haetaan päätös puuttuvasta miljoonasta. Lautakunta oli yksimielinen. Äärimmilleen supistetuista neliöistä ja koulun vain tyydyttävästä sisäilmastosta ei laatua voi enää laskea.

Kaupunginhallitus joutui äänestämään. Vähemmistö ei halunnut lisämäärärahaesitystä valtuustolle esittää. Se tarkoittaisi urakkakilpailutuksen keskeyttämistä. Hankintalaki on kiistaton. Urakkakilpailutuksen sisältöä ei tarjousten jättämisen jälkeen voi muuttaa. On vastuutonta väittää muuta.

Koulun arkkitehtisuunnitelmien muuttaminen, urakka-asiakirjojen päivitys ja uusi kilpailutus veisivät vähintään puoli vuotta. Näin venyisi myös rakentamisen aikataulu.

Oppilaat joutuisivat olemaan pitempään väistötiloissa. Syntyisi paljon kokonaiskustannuksia, sillä arkkitehti ei suunnittele ilmaiseksi, asiakirjojen laadinta ja kilpailutus eivät tapahdu itsestään. Väistötilojen käyttö myös maksaa paljon.

On kohtuutonta pitkittää jo pian neljä vuotta väistötiloissa olleiden oppilaiden ja koulutyöntekijöiden odotusaikaa ja kärsimystä puutteellisissa opetustiloissa. Hovirinnan koulun rakentamisen aloittaminen ja lisämäärärahan myöntäminen saa toivottavasti valtuuston hyväksynnän.

Toiseksi kiistakapulaksi nousi hallituksessa lukion hankesuunnitelma ruokailutilojen saneerauksesta, koska uudet tilat on päätetty sijoittaa rakennettavaan kouluun. Lukion 400 neliön tiloihin halutaan perhekeskus: perhetyö ja lastensuojelu keskelle 1500 lapsen Valkeavuoren koulukampusta.

Näin luotaisiin puitteet toimia moniammatillisesti siellä, missä lapsetkin ovat. Tavoite on viisas ja ajanmukainen. Sama kustannus syntyy, sijoitetaan kyseiset toiminnat minne tahansa kaupungissa, koska pysyvää tilaa ei ole.

Hallituksessa vähemmistö halusi palauttaa suunnitelman uuteen valmisteluun. Suunnitelman teosta on aiemmin päätetty. Lautakunnat ovat yksimielisesti sen hyväksyneet.

Koulukampuksen neuvottelumuotoinen urakkakilpailutus on alkamassa. Lukio on osa kokonaisuutta. Kaupungilla on oltava oma käsitys, mitä lukion tyhjiksi jääviin tiloihin sijoitetaan, vaikka saneeraus ajoittuu vasta uuden kampuksen jälkeiseen aikaan. Siksi hankesuunnitelma on nyt hyväksyttävä.

Yhteinen ymmärrys ja tahto, asiantunteva valmistelu ja kitkaton päätöksenteko, ajanmukaisuus ja hyvä laatu ovat julkisessa rakentamisessa toiminnallisen ja taloudellisen onnistumisen kulmakiviä. Kouluilla on pitkä elinkaari. On nähtävä myös rakentamista pitemmälle.

Hannu Rautanen

kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja, kaupunginvaltuutettu (vihr)

Assi Ailoranta

kaupunginhallituksen jäsen, kaupunginvaltuutettu (vihr)

Liinu Leiwo

kaupunginhallituksen jäsen, kaupunginvaltuutettu (vihr.)