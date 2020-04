Lukijalta: Nyt tarvitaan elvyttäviä investointeja

Kotikaupungillamme on viime vuosina mennyt hyvin monella mittarilla. Asukasluku on kasvanut ja uusia työpaikkoja on syntynyt hyvää tahtia.

Nyt olemme uudessa haastavassa tilanteessa. Tulevaisuutta emme voi ennustaa, mutta voimme luoda edellytyksiä, jolla pääsemme uuteen nousuun.

Kaupunginhallituksen käsittelyyn tuleva Turun Ratapiha-hanke on tärkeä osa Turun kasvua ja kehitystarinaa. Ratapiha- ja asema-alueelle halutaan luoda Suomen suurin elämys- ja tapahtumakeskittymä, jonka kokonaisbudjetiksi on arvioitu 600–700 miljoonaa euroa.

Hankkeeseen kuuluva hotelli, toimistotilat sekä asunnot yhdistettynä elämys- ja tapahtumakeskittymään muodostavat loistavan kokonaisuuden Logomon kanssa. Konseptissa yhdistyvät huipputeknologia ja palveludesign tuoden kaupunkiin maailmanluokan elämyksiä ja tapahtumia.

Turkulaiset saavat uusia palveluja, yrityksiä ja työpaikkoja. Pelkästään usean vuoden rakennusaikana hankkeen on arvioitu tuovan 3 100 henkilötyövuotta ja toiminnan aikana 1 500 työpaikkaa. Verotuloarviot ovat hankekehittäjien mukaan rakennusajalta 15 miljoonaa euroa ja toiminnan aikana hankkeen valmistuttua 11 miljoonaa euroa vuodessa. Arvioiden toteutumaa on tietysti eurolleen mahdoton sanoa, mutta tässä vaiheessa oleellista on mittaluokka.

Hankkeen myötä Turun keskusta laajentuu. Syntyy kiinnostava ja helposti saavutettava kokonaisuus sataman, rautatieaseman, tulevan matkakeskuksen ja lentokentälle johtavan reitin risteykseen.

Kohde linkittyy hyvin myös Turun uuteen keskustavisioon ja tarjoaa erityyppisiä palvelutoimintoja meille turkulaisille sekä seutukunnan asukkaille ja matkailijoille.

Juuri nyt tarvitsemme merkittäviä yksityisen sektorin investointeja, jotka lisäävät työllisyyttä ja tuovat verotuloja. Vain tällä tavoin pääsemme uuteen nousuun ja voimme maksaa koronakriisistä syntyvän laskun. Tarvitsemme uusia tuloja, jotta hyvinvointipalvelut ja opetus pystytään turvaamaan.

Turun kaupungin rahoitusosuudeksi on esitetty 30 miljoonaa euroa. Tämän mittaluokan hankkeeksi rahoitusosuus on kohtuullinen. Tampere osallistuu samantyyppiseen hankkeeseen noin 60 miljoonan ja Jyväskylä noin 30 miljoonan osuudella. Kokonaisinvestoinnista kaupungin osuus on siis vain 5 prosenttia.

Kaupungin sijoitus tulee nopeasti takaisin voimakkaamman kasvun, uusien työpaikkojen, matkailun ja tapahtumien myötä syntyvien verotulojen muodossa.

Ratapihahankkeen edistäminen on selkeä osoitus siitä, että kaupungissamme halutaan nousta talouskriisistä tavoittelemalla kasvua ja toiminnallisuutta. Haluamme mahdollistaa uusien palvelujen syntymisen, lisätä yrittäjyyden edellytyksiä ja luoda uusia työpaikkoja.

Sini Ruohonen

Niko Aaltonen

kaupunginhallituksen jäsenet (kok)