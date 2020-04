Lukijalta: Ajokortin ikäpoikkeuslupa perustuu hyvään harkintaan

Turun Sanomissa oli 20.4. mielipidekirjoitus siitä, onko ikäpoikkeuslupa liian helposti saatavissa. Kirjoittaja kertoi hyvin pohjafaktat mietteilleen.

Tekstissä kirjoittaja väitti, että säädökset alenevat koko ajan, ja lupa on entistä helpompi saavuttaa. Tämä ei pidä paikkaansa. Luvan myöntämisessä käytetään kokonaisharkintaa, ja perusteet, joiden mukaan niitä myönnetään, eivät ole muuttuneet aikaisemmasta. Tämä määräys on annettu 1.7.2018, ja sen perusteet eivät ole muuttuneet tähän päivään saakka.

Tekstissä väitettiin myös, ettei hakemuksia katsota yksityiskohtaisesti. Tämä ei myöskään pidä paikkaansa. Jokainen hakemus katsotaan tarkkaan läpi, ennen kuin lupa myönnetään. Jokaiselta tutultani, jolle tämä lupa on myönnetty, on kysytty melko paljonkin lisäselvityksiä ennen kuin he ovat tämän saaneet.

Tekstissä mainittiin, että yksityiskohtaisempaa läpikäyntiä tulisi harjoittaa siksi, ettei jokainen saisi poikkeuslupaa. Miksi joku ei oikeilla perusteluilla saisi saada sitä?

Lisäksi kirjoittaja kertoo tekstissä omistavansa mopoauton. Kirjoittaja tuskin ymmärtää sitä, kuinka vaarallinen mopoauto on. Turvallisuussyistäkin jo tavallinen henkilöauto on parempi vaihtoehto.

Koska kirjoittaja omistaa mopoauton, hänen on helppo kulkea kesät talvet lämpimässä hytissä, mutta ajatteliko hän yhtään niitä, ketkä eivät omista mitään ajoneuvoa?

Samaa mieltä olen siinä, että perusteluitta lupaa ei tule myöntää, mutta kirjoittajan tapa käsitellä asiaa on ilmeisen negatiivinen ja katkeranoloinen. Onko tässä kyse suomalaisesta kateellisuudesta vai mihin tämä väite perustuu, että henkilökuntaa ei ole tarpeeksi tai hakemuksia ei katsota yksityiskohtaisesti?

Eetu Raunio

nuorisovaltuutettu

(Teksti on oma mielipiteeni eikä edusta Turun nuorisovaltuustoa.)