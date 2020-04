Lukijalta: Riskiryhmäperheenä olemme kiitollisia verkkokaupan mahdollisuudesta

Turun Sanomat julkaisi 19.4. jutun "Nyt tuntuu ihan taivaalliselta", joka käsitteli päivittäistavarakauppojen resursseja palvella asiakkaitaan verkkokaupan välityksellä ja asiakastyytyväisyyttä. Paraislainen riskiryhmäpariskunta kertoi artikkelissa kokemuksistaan ja alkuhankaluuksistaan. Lopulta verkkokauppaan oltiin kuitenkin tyytyväisiä.

Me olemme turkulainen riskiryhmäperhe ja olimme varsin tottumattomia verkkokauppaan. Asumme lähellä hyviä palveluja, mutta koronavirus muutti kohdallamme kaiken. Oli pakko muuttaa ostoskäyttäytymistä ja siirtää kaikki tapahtuvaksi verkkoon.

Se oli hämmästyttävän helppoa. Olin tottunut tilaamaan netin välityksellä joitakin erikoistuotteita, mutten tiennyt, että niin moni päivittäistavaroihin keskittynyt yritys tarjosi verkkopalveluja.

Nyt epidemian edetessä yrittäjät ovat kasvattaneet nettimyynnin volyymia joka viikko. Uusia yrittäjiä on tullut mukaan, myös erikoisliikkeitä. Toimitusajatkin ovat lyhentyneet.

Markkinointi ja ilmoittelu verkkopalveluista on ollut tehokasta.Tuotekuvastot ovat selkeitä, pankkikortilla maksaminen helppoa ja tuotteet on toimitettu oven taakse sovittuna kellonaikana. Olemme välttäneet lähikontaktin. Jos on ollut kysyttävää, meille on soitettu. Kotiinkuljetusten hinnoittelua pidän kohtuullisena. Ostokset voi toki myös noutaa itse.

On ilahduttavaa havaita, että monet yrittäjät ottavat vastaan myös puhelintilauksia. Iäkkäämmät henkilöt, joista kaikki eivät koe tietokonetta luontevaksi kauppatilausvälineeksi, hyötyvät tästä. Kehotankin rohkeasti soittamaan kauppiaille.

Riskiryhmäläisten ja miksei välillä perusterveidenkin on nyt syytä välttää kaupassakäyntiä. Suunnitelkaa ostokset ja odottakaa muutama päivä. Saatte tarvitsemanne kotiin.

Erikseen on mainittava apteekkiyrittäjät. Yllättävän monella apteekilla on verkko- ja puhelinpalvelu sekä lääkkeiden kotiinkuljetus. Tämä on hienoa.

Toivon, että verkkokauppapalvelu kehittyy myös maaseudulla. Erityisesti haja-asutusalueiden riskiryhmät tarvitsevat nyt kauppiaiden apua kipeästi.

Kun on aika kiittää, on kiitettävä. Turkulaiset yrittäjät ovat mukautuneet mielestäni ilahduttavalla nopeudella verkkokaupan uusiin vaatimuksiin pandemian aikana. Jotta me riskiryhmäläiset voimme pysyä turvassa kotona, huolehtivat yrittäjät työntekijöineen ostoksistamme joka päivä. Lämmin kiitos teille kaikille. Pysykää terveinä, olette korvaamattomia.

Sanna Paasikivi

(ps)