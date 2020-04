Lukijalta: Kotihoidon työntekijöitä on suojattava koronalta

Kotihoidon työntekijöiden suojaaminen koronalta on äärimmäisen tärkeää. Vain näin voimme varmistaa turvallisen hoidon ja pysäyttää viruksen leviämisen, toteaa kirjoittaja.

Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeen mukaisesti Turun kaupunki on alkanut toimittaa kotihoitoon itse ommeltuja kangasmaskeja. Niitä velvoitetaan käyttämään terveiden asiakkaiden kohtaamisessa.

Tähän liittyy riski, jonka vuoksi koronavirus voi levitä hallitsemattomasti työntekijöiden ja asiakkaiden parissa.

Asiakkaita kotihoidossa on tuhansia ja työntekijöitä 600–700. Jokaisella hoitajalla on työpäivänsä aikana noin 7–12 käyntiä riippuen työvuorosta ja alueen rakenteesta. Asiakkaalla on päivän aikana 1–4 käyntiä johtuen hänen tarpeestaan saada hoivaa ja huolenpitoa kuntonsa ja toimintakykynsä mukaisesti. Asiakaskäyntejä päivässä toteutetaan noin 7 500.

Kankaisten maskien käytössä haasteena on ohje käyttää niitä terveillä asiakkailla. Emme voi tietää, onko asiakas mahdollisesti saanut tartunnan ollen alkuvaiheessa oireeton. Nykytiedon valossa myös oireeton ihminen levittää virusta. Näin on tapahtunut Helsingissä sijaitsevassa hoivakodissa, jonne uusi asiakas oireettomana sairastuneena levitti koronavirusta (A-studio 21.4.).

Asiakkaille ja heidän omaisilleen on lähetetty tiedote, jossa toivotaan vierailuja nyt vältettävän. Omaiset voivat tästä huolimatta hoitaa vanhempiensa/isovanhempiensa juoksevia asioita, kauppa-asiat, käydä apteekissa ja huolehtia heidän laskujensa maksamisesta. Itsemääräämisoikeus on heidän, niin kuin muidenkin ihmisten peruslaillinen oikeutensa.

Asiakkaalle voidaan tarjota kauppapalvelua ja kokonaisvaltaista lääkehoitoa, mutta he itse päättävät palveluistaan. Emme voi tietää, onko asiakas ohjeesta huolimatta lähtenyt omatoimisesti kauppaan tai onko hoitaja saanut viruksen asiakaspaikkojen välillä kulkiessaan hisseissä ja rappukäytävissä.

Hoitotyössä kaikki toiminta perustuu aseptiseen omatuntoon, jonka vuoksi käytämme käsidesiä, hoitaessamme noudatamme puhtaasta likaiseen -periaatetta sekä suojaudumme asianmukaisilla varusteilla, joihin kuuluvat myös ammattikäyttöön tarkoitetut suunenäsuojat.

Kankaiset maskit eivät täytä näitä kriteerejä. Ne eivät istu kasvoille, ne valuvat alaspäin ja ohjetta olla koskematta maskiin käynnin aikana on mahdoton noudattaa. Ne voivat antaa valheellisen turvallisuudentunteen suojan sijaan.

Toinen haaste liittyy likaisten maskien säilyttämiseen asiakaskierron aikana. Hoitajillamme on reput, joissa kuljetetaan puhtaita työvälineitä, hanskoja, essuja, tossunsuojia ja muuta käynnillä tarvittavaa materiaalia. Ohjeena on käytön jälkeen laittaa kangasmaski muovipussiin. Nämä muovipussit ovat repussa. Pussia avatessa voi mahdollisesta saastuneesta maskista pöllähtää virusta puhtaisiin työvälineisiin. Vaikka pussia ei säilytettäisi repussa, sitä kuljetetaan asiakkaalta toiselle ja näin ollen käytettyjen maskien epäpuhtaudet voivat siirtyä asiakkaiden koteihin. Näitä likaisia maskeja sisältäviä pusseja ei voi jättää kodin ulkopuolelle rappukäytävään käynnin ajaksi. Siinä tapauksessa on riski, että esimerkiksi lapset saavat maskit käsiinsä.

Työturvallisuuslain useat pykälät edellyttävät työnantajaa huolehtimaan työntekijöidensä turvallisuudesta ja lainsäädäntöä on noudatettava myös poikkeusaikoina.

Olen huolestunut työsuojeluvaltuutettuna työntekijöiden tilanteesta, mutta myös kuntalaisena turkulaisten ikäihmisten oikeudesta saada hoivaa ja apua kotiin turvallisissa olosuhteissa. On myös tärkeää, että huolehditaan erikoissairaanhoidon ja tehohoitopaikkojen riittävyydestä virustartuntojen huippuaikana. Paikkojen kapasiteetti on rajallinen.

Turun kaupungin kotihoidon työntekijöiden asianmukainen suojaaminen on äärimmäisen tärkeää hoitaessamme ikääntyneitä ja riskiryhmiin kuuluvia asiakkaitamme. Vain näin voimme varmistaa turvallisen hoidon ja pysäyttää viruksen leviämisen.

Minna Kottonen

työsuojeluvaltuutettu,

Turun kaupungin vanhus- ja vammaispalvelut