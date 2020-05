Lukijalta: Pakkausmerkinnöissä on paljon tietoa tarjolla, mutta niitä katsotaan harvoin

Mistä ruoka tulee? Tämä kysymys kiinnostaa suomalaisia, sillä jopa 84 prosentille kuluttajia tieto ruoan alkuperämaasta on tärkeä tai erittäin tärkeä.

Elintarvikkeen alkuperämaa olisi helposti selvitettävissä kunkin tuotteen pakkausmerkinnöistä. Kuitenkin vain noin 20 prosenttia kuluttajista tarkistaa tämän faktan.

Tieto käy ilmi Marttaliiton teetättämästä kuluttajatutkimuksesta. Tutkimuksessa selvisi myös, että elintarvikkeiden alkuperämaamerkinnät ovat tärkeimpiä keski-ikäisille naisille ja miehille sekä yli 65-vuotiaille naisille.

Elintarvikepakkauksissa on alkuperämaatiedon lisäksi erilaisia merkkejä, jotka kertovat esimerkiksi valmisteen tuotantotavasta. Parhaiten tunnetaan Sirkkalehti-, Hyvää Suomesta-, Sydän-, Reilu kauppa- ja Lehtimerkit. Merkit vaikuttavat useimmin yli 50-vuotiaiden naisten ostopäätökseen. Vähiten merkit kiinnostavat nuoria miehiä.

EU:n nimisuojamerkit tunnetaan meillä toistaiseksi hyvin heikosti, vaikka niissä olisi arvokasta tietoa kuluttajalle, jota kiinnostavat aidot, alkuperäiset ja paikalliset tuotteet.

EU:n nimisuojamerkkien avulla tuottajien on mahdollista saada näkyvyyttä paikalliselle ruokakulttuurille ja nostaa sen arvostusta niin kotimaassa kuin kansainvälisilläkin markkinoilla. Suomalaisista tuotteista esimerkiksi Lapin Puikulalla on Suojattu alkuperänimitys. Maantieteellinen merkintä on esimerkiksi Kainuun rönttösellä, ja Aito, perinteinen -suojaus sahdilla, kalakukolla ja karjalanpiirakalla.

Toivottavasti me suomalaiset hyödynnämme merkkien tuoman lisäarvon ruokamatkailussa ja nostamme maamme ruokakulttuuria paremmin esiin.

Kun koronaepidemia hellittää ja pääsemme taas vapaammin liikkumaan, kotimaan matkailulle voi ennustaa voimakasta nostetta. Suomalaisen tarjonnan ympärille voi kehittää monenlaisia teemamatkojen aiheita, ja yksi parhaista on maakuntiemme rikas ruokakulttuuri.

Meillä on paljon elämyspalveluja tuottavia elintarvikealan toimijoita. Maatilamyymälöihin, tilaretkiin ja kausitapahtumiin kannattaa ehdottomasti tutustua, sitten kun se on taas mahdollista.

Tämänhetkisessä poikkeustilassa on jokainen kuluttaja huomannut, kuinka tärkeää on turvata elintarvikkeiden saatavuus. Toivottavasti jatkossa tuemme paikallista ja suomalaista tuotantoa paremmin kuin tähän saakka.

Kaisa Härmälä

kehittämispäällikkö

Hanna Viita

hankekoordinaattori

Marttaliitto ry