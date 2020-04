Lukijalta: Infrahankkeet käynnistettävä välittömästi

Koronan aiheuttama isku Suomen talouteen on kova. Elvytyksen paalupaikalle on laitettava investoinnit liikenteen infrastruktuuriin. Suomessa tarvitaan tehokkaasti toteutettuja infrahankkeita, joilla tuetaan tämän päivän työllisyyttä ja parannetaan huomisen kilpailukykyä.

2,5 miljardin euron korjausvelka liikenteen infrassa takaa, että kohteita elvytykselle löytyy eri puolilta Suomea.

Lista niistä liikenneinfran kohteista, jotka ovat välittömästi käynnistettävissä, on pitkä. Olemassa oleva rataverkosto on kaivannut parantamista jo pitkään. Rataverkoston huono kunto on johtanut tilanteeseen, jossa on jouduttu asettamaan tarpeettomia nopeusrajoituksia.

Tarvittavien toimenpiteiden tekeminen ja nopeusrajoitusten poistaminen parantaa raideliikenteen luotettavuutta ja sujuvuutta. Rataverkolla on lähes sata ylimääräistä nopeusrajoitusta, jotka hidastavat junien kulkua. Ne johtuvat ratojen huonosta kunnosta.

Kaivattua modernisointia rataverkkoon saadaan aikaan sähköistämisellä, välityskyvyn lisäämisellä ja ratapihojen kehittämisellä. Matkustajaliikenteen liikennöitävyyttä voidaan parantaa 200 miljoonalla eurolla.

Kaikki nämä ovat toimenpiteitä, jotka on tehtävä joka tapauksessa. Aikaistamalla välttämättömiä hankkeita elvytetään taloutta ja samalla niistä saadut hyödyt realisoituvat nopeammin.

Lähes valmiit tiesuunnitteluhankkeet on saatava liikkeelle nopeutetussa aikataulussa. Tieverkoston osalta korjausvelan lyhentäminen 300 miljoonalla eurolla lyö entistä suurempaa lovea valtion budjettiin ratahankkeiden tavoin, mutta näillä toimilla lisätään työllisyyttä lyhyellä aikavälillä ja tehostetaan liikenneinfran toimivuutta pitkällä aikavälillä.

Suomen vientiteollisuuden kilpailukyky on merkittävässä asemassa koko kansantalouden näkökulmasta. Toimivat infrayhteydet parantavat yritysten kilpailukykyä alentamalla yritysten logistiikkakustannuksia.

Nopeasti käynnistettävien hankkeiden lisäksi hallituksen on mietittävä, miten suuret raidehankkeet etenevät. Onko halua katsoa tulevaan, tehdä päätökset ja käynnistää hankkeet? Suomen liikenneinfran investointivelka on moninkertainen verrattuna korjausvelkaan.

Virus etenee ja taantuma syvenee, nyt on oikea aika lisätä talouskasvua tehokkaasti toteutettavilla liikenteen infrahankkeilla. Jos infran kunnosta halutaan pitää huolta, yllä mainitut toimenpiteet pitää tehdä joka tapauksessa. Nämä investoinnit olivat tarpeellisia jo aikana ennen koronaa, nyt ne ovat välttämättömiä.

Lyhyellä aikavälillä infrahankkeiden avulla luodaan työpaikkoja, joita tänne koronapandemian jälkeen kipeästi tarvitaan. Ja lähetetään oikeaa signaalia julkisen vallan taholta, että pää pysyy veden pinnalla myrskystä huolimatta.

Päivi Wood

johtava asiantuntija, liikenne- ja elinkeinopolitiikka

Keskuskauppakamari