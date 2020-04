Lukijalta: Ikäihmisten pitää liikkua, muuten toimintakyky heikkenee

Valtakunnallisessa viranomaisten koronatiedottamisessa on ollut yksi keskeinen viesti riskiryhmille: Pysykää kotona! Me suomalaiset olemme ottaneet tämän viestin tosissamme ja kirjaimellisesti, jopa niin, että on esitetty huolestuneita kannanottoja syyllistämisestä viestin "rikkojia" kohtaan.

Asialla on kuitenkin toinenkin huomioitava ulottuvuus.

Meitä ikäihmisiä, yli 7-kymppisiä on maassa noin miljoona, valtaosa kotona itsenäisesti asuvia ja itsensä hoitavia. Meidän toimintakykymme säilymisen ensisijainen edellytys on liike, liikunta, yksinkertaisimmillaan kävely. Se on monilla ollut asiointia kaupassa, sukulaisissa tai muualla, mitä perustellusti halutaan nyt rajoittaa. Kaupat ja muut yhteisöt ja yksityiset tarjoavat tähän uusia keinoja.

Ei kuitenkaan ole mitään perustetta pelätä, että virus lymyilisi luonnossa puun takana, melkein tyhjässä puistossa tai kadulla lyhtypylvään takana iskeäkseen kohtalokkaasti suojattomaan vanhukseen. Liikkuminen luonnossa, jopa kadulla on siis edelleen turvallista, kun muistamme turvavälit muihin satunnaisiin kulkijoihin.

Nimittäin mikäli me miljoona ikäihmistä linnoittaudumme koteihimme verraten ahtaisiin tiloihin kulkien vain sohvan ja jääkaapin väliä, meistä tulee epidemian pidentyessä mahdollisesti kuukausien mittaiseksi toimintakykyämme jatkuvasti menettävä, ennenaikaisesti yhteiskunnan palveluita tarvitseva joukko. Sen määrä on arvioitava kymmenissä, ellei sadoissa tuhansissa riippuen pandemian kestosta.

Ainakin EU-pomon esiintuomalla eristyksellä vuoden loppuun saakka olisi varmasti vaikutuksensa. Mistä silloin saadaan meille hoitajat ja mikä on hinta, kun jo nyt esitetään, ettei 0,7 hoitajamitoitukseen ole varaa.

Eli lyhyesti: tarvitaan askel poispäin pelkästä taudin torjunnasta kohti terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä.

Tehkäämme ikätoverit siis kuten hiljan 105 vuotta täyttänyt Kaisu (TS 27.3.): "Lenkille menen joka päivä, satoi tai paistoi." Kukin voi oman kuntonsa mukaisesti pitää liikettä yllä, kaverin kanssa tai ilman tarvittaessa apuvälinettä käyttäen suunnitella ja toteuttaa lenkkinsä.

Seuratkaamme luonnon heräämistä kevääseen ja kesään, lintujen laulua ja pesäntekoa tai vaikkapa muurahaisten aherrusta. Näin saamme myös mielen virkistystä kestääksemme kohti koronan jälkeistä aikaa.

Seppo Varke

terveydenhuollon erikoislääkäri, riskiryhmässä