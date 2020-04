Lukijalta: Kestääkö hampaasi koronakriisin?

Viime viikolla vastaanotolleni tuli asiakas, joka oli tuntenut lohkeaman hampaassaan. Hän oli soittanut oman terveyskeskuksensa hammashoitolaan ja sieltä oli suositeltu hakemaan apteekista hampaan paikkauspakkaus itsehoitoa varten. Hän oli pitänyt ohjetta lähinnä vitsinä, eikä ollut tuhlannut rahojaan tällaiseen.

Järkytyksekseni luin sanomalehdestä artikkelin "Milloin hammas kannattaa paikata itse?" (TS 17.4.). Siinä yliopistotutkija, hammaslääkäri Anne Laajala antaa ohjeet itsepaikkaukseen.

Tiedotusvälineissä on ollut virusepidemian aikana runsaasti keskustelua siitä, miten monet piilevät sairaudet jäävät pelon vuoksi hoitamatta. Tällainen suositus hampaiden itsehoidosta tuntuukin käsittämättömältä ja jopa vastuuttomalta.

Hampaan väliaikainen paikkaaminen myös hammaslääkärin toimesta on vaativa ja usein hankala toimenpide, kun se tehdään kunnolla. Itse pidän väliaikaista paikkausta suositeltavana vain erityisissä tapauksissa. Tällaisia ovat esimerkiksi kesken oleva juurihoito tai laajasti reikiintyneen hampaan suojapaikkaus lääkehoidon aikana ennen lopullista paikkausta.

Lehtiartikkelin luettuani jäi mieleeni, että suurin riski itsepaikkauksessa on se, että unohtaa pestä kätensä ennen ja jälkeen toimenpiteen. Se tuotiin esille pariinkin kertaan. Artikkelissa kerrottiin myös, että itsepaikkaus tulee suorittaa vain, jos hammas on oireeton. Tämäkin ohje on vaarallinen.

Kun hammas reikiintyy hitaasti ja hampaan ydin kuolee eli joutuu gangrenaan, on hammas usein oireeton. Kun tulehtunut hammas suljetaan väliaikaisella paikkauksella, estyy hampaan eritteitten purkautuminen suuonteloon. Näin toimimalla aiheutetaan tulehdusprosessin eteneminen ympäröivään luuhun ja samalla koko elimistöön.

Myös hammaslääkärin huolimattomasti tai kiireessä tekemä väliaikainen paikkaus voi aiheuttaa ärsytyksellään tulehduksen hampaiden väliseen ienkudokseen. Sen jälkeen lopullisen korjauksen suorittaminen hankaloituu tulehtuneen ja vertavuotavan ikenen vuoksi.

Hampaan väliaikainen paikkaus on terveyden edistämisessä erittäin huono toimenpide kustannustehokkuuden kannalta. Hyvän ja hoidollisesti vaikuttavan väliaikaisen paikkauksen suorittamiseen menee jopa 2/3 lopullisen paikkauksen vaatimasta ajasta. Lopullisen paikkauksen vaatima hoitoaika pidentyy, koska väliaikainen täyte pitää poistaa huolellisesti.

Hoito tulee vaikeammaksi, mikäli ienkudos vuotaa verta. Lopputulos saattaa myös heikentyä, jos väliaikaisena täytteenä on käytetty epäsopivaa paikka-ainetta.

Mielipiteeni ja toimintatapani onkin, että väliaikaisten paikkojen tekoa tulisi välttää aina, kun se on hoidollisista syistä mahdollista.

Kerron esimerkin kahdesta potilaastani. He keskeyttivät hoitonsa vastaanotollani Turussa, koska heille luvattiin pääsy julkiseen hammashoitoon omassa asuinkunnassaan. Kun tapasin heidät kolme vuotta myöhemmin, heidän hampaistonsa tila oli romahtanut ja hampaisiin tarvittiin runsaasti aikaa vaativia juurihoitoja. He olivat päässeet hammashoitoon vain kahdesti vuodessa ja silloin ei ehditty tehdä muuta kuin väliaikainen paikkaus. Hoitovälit olivat kiireettömässä hoidossa olleet kuusi kuukautta.

Nyt vallitsevan koronaepidemian jälkeen on myös pelko hammashoitopalvelujen riittämättömyydestä. Jos kysyntä kasvaa merkittävästi ilman resurssien lisäämistä, aiheutuu viive hoitoon pääsyssä. Samalla epidemian aikana syntyneet vauriot pahenevat entisestään, mikäli hoito lykkääntyy.

Etätyöskentely ja kotikaranteeni saattavat aiheuttaa myös hampaistolle uudenlaiset riskit. Pitkin päivää tapahtuvat napostelut ja välipalat rasittavat hampaita niin, että syljen vaurioita parantava vaikutus ei enää riitä. Tällöin hampaisto altistuu reikiintymiselle ja riittämätön suuhygienia altistaa myös ientulehdukselle.

Muistathan, että sinä itse pystyt huolehtimaan hampaittesi ja suusi terveydestä hyvän kotihoidon avulla. Vain koulutettu hammashoitohenkilöstö osaa tehdä oikean diagnoosin ja suorittaa tarvittavat korjaavat hoitotoimenpiteet. He voivat auttaa neuvomalla kotihoidossasi ja toimenpiteillään mahdollistaa hyvän suuhygienian ylläpidon.

Hannu Laamanen

kliinisen hammashoidon erikoishammaslääkäri

Turku