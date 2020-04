Lukijalta: Asukasbudjetointi alkaa Turussa – lisääkö se asukkaiden vaikutusvaltaa?

Koronan jälkeisessä Turussa päättäjiltä, viranhaltijoilta ja asukkailta vaaditaan tiiviimpää yhteistyötä. Sen on tapahduttava tavalla, joka antaa asukkaille mahdollisuuden vaikuttaa alueensa arjen sujuvuuteen.

Siksi osallisuuden ja osallistumisen edistäminen on välttämätöntä. Mutta edistääkö käynnistetty asukasbudjetointi tarvittavaa yhteistyötä?

Asiaa on markkinoitu tavalla, joka antaa ymmärtää, että Turku on oikeasti lisäämässä vuorovaikutusta ja osallisuutta. Keinoksi on valittu normaalista toiminnasta ulkoistetun yhden miljoonan jakaminen, kaikille alueille muutamien kymppitonnien erissä, monipolvisen toimintaketjun avulla.

Asian hoitaminen on erotettu normaalista päätöksenteosta. Se on ulkoistettu kehittäjäryhmälle, jonka tehtävänä on edistää osallisuutta. Tässä ryhmässä on edustaja kaupungin kaikilta toimialoilta. Se lisää hallintoa, mutta edistääkö se asukkaiden vaikutusvaltaa?

Käsitykseni mukaan asukasosallisuuden merkittävä parantaminen edellyttää asukkaiden ja toiminnasta vastuussa olevien viran- ja toimenhaltijoiden sekä päättäjien tiivistä yhteistyötä. Osallistavassa johtamisessa tämä olisi arkipäivää kaikkien alueiden kaikissa julkisia palveluja tuottavissa toimissa.

Nyt käyttöön otetussa mallissa asia ei ole näin, vaan palvelujen tuottamisesta irrallinen toimija on asetettu puuhastelemaan muutamien kymppitonnien kimpussa. Pelkään, että se turhauttaa kaikkia osapuolia. Mielestäni tämä puuhastelu ei lisää kaupunkilaisten mahdollisuutta vaikuttaa arjen sujumiseen.

Perusteita on myös epäillä, että toiminnan tarkoituksena ei ollutkaan lisätä vaikutusvaltaa, vaan sillä halutaan luoda mielikuva oikean suuntaisesta kehityksestä.

Miksi? Onko syynä se, että voidaan jatkaa entistä menoa? Tai onko taustalla se, että tulossa on pormestarivaalit?

Jarmo Laivoranta

Turun kaupunginhallituksen jäsen (kesk)