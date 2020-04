Lukijalta: Yle toimii tehokkaasti ja vastuullisesti

Nimimerkki Kohta entinen Ylen kuuntelija toivoo Turun Sanomissa 20.4. Ylen hyödyntävän enemmän etätöitä ja on huolissaan Ylen laajasta tarjonnasta.

Yle on moderni työpaikka, jossa etätöiden tekeminen on arkipäiväistä ja sujuvaa. Näin poikkeusoloissa noin 80 prosenttia yleläisistä työskentelee joko kokonaan tai osittain etänä. Myös kirjoittajan mainitsemissa urheiluselostuksissa etäselostus on ollut arkipäivää jo pitkään.

Ylen tehtäviin kuuluu palvella jokaista suomalaista. Toteutamme meille annettua lakisääteistä tehtäväämme ketterästi ja tehokkaasti.

Poikkeustilan aikana uusia ohjelma-avauksia on tehty koronan vuoksi peruuntuneista tuotannoista vapautuneilla resursseilla. Lapsille suunnattua ohjelmatarjontaa on lisätty, viime viikolla pyörähti käyntiin uusi Etäkoulu, ja paljon toivottua jumppaa ikäihmisille tulee televisiosta ja Areenan välityksellä useamman kerran päivässä.

Ylen monipuolinen tarjonta on kerännyt ennätysyleisöjä viime viikkoina, mikä kertoo tehtävämme tärkeydestä.

Ylelle vastuullisuus on merkityksellinen arvo, joka ohjaa Ylen toimintaa arjessa.

Jere Nurminen

viestintä- ja brändijohtaja, Yle