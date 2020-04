Lukijalta: Vastausprosentti riippuu paitsi asiasta myös kysymyksestä

Joonas Kuikka kirjoittaa (TS 17.4.), miten alhainen vastausprosentti Lännen Median kyselyyn Uudenmaan rajoitusten poistamisesta kielisi siitä, että päätös oli vaikea ja aiheeseen varottiin ottamasta kantaa.

Yhtä paljon se kuitenkin kielii myös siitä, että kyselyä pidettiin laajasti kyseenalaisena ja vastuuttomana. Siteeraan tässä omaa vastaustani:

"Me elämme nyt keskellä vakavaa ihmisten terveyttä ja elämää sekä taloutemme kestokykyä koettelevaa kriisiä. Hallitus joutuu päivittäin tekemään päätöksiä suuren epävarmuuden ja myös usein ristiriitaisen asiantuntijatiedon varassa. Kansanedustajina joudumme ottamaan kantaa hallituksen esityksiin ja päätöksiin vielä vähäisemmin edellytyksin, mutta teemme sen niin vastuullisesti kuin kykenemme, sillä kansanvaltaisessa Suomessa hallituksen toimilla on oltava eduskunnan hyväksyminen. Näitä toimia arvioidessamme saamme käyttöömme kaiken sen tiedon, mikä hallituksellakin on ollut. Tällaisessa tilanteessa kannan ottaminen huutoäänestyksiä muistuttavissa kiertokyselyissä ei palvele minkäänlaista tiedon tarvetta ja ymmärryksen lisäämistä, vaan päinvastoin vain vaikeuttaa vastuullisten päättäjien toimintaa."

Erkki Tuomioja

kansanedustaja (sd)