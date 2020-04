Lukijalta: Itsenäisyyden kivelle on etsittävä uusi parempi paikka

Kirjoittajan mielestä nyt on hyvä hetki etsiä Itsenäisyyden kivelle arvokkaampi paikka, jossa mahtuu osoittamaan eri tapahtumissa kunnioitusta isänmaamme vaiheita kohtaan. Kuva on otettu Itsenäisyyden kiven paljastustilaisuudessa 6.12.1977.

Kun nyt uuden konserttitalon paikaksi näyttää tulevan Itsenäisyydenaukio, seuraa siitä automaattisesti siellä olevien taideteosten ja muistomerkkien siirto toiseen paikkaan.

Herman Joutsenen teos Jalkaväenkenraali Adolf Ehrnroothin muistomerkki, Terho Sakin suihkukaivoveistos Soihtu ja Mariella Bettineschin Carro Celeste joudutaan siirtämään. Pääseeköhän yksikään näistä samalle alueelle takaisin?

Mutta ei niin pahaa ettei jotakin hyvääkin. Monia vuosia on keskusteltu ja kirjoitettu Itsenäisyyden kiven huonosta sijainnista. Yksityisten ihmisten ja yritysten tuella Turun joukko-osastokillat lahjoittivat veistoksen Turun kaupungille ja se paljastettiin 6.12.1977 Suomen itsenäisyyden 60-vuotisjuhlien yhteydessä. Nyt on hyvä tässä yhteydessä ratkaista senkin siirto.

Julkilausumissa ja mielipidekirjoituksissa on todettu tämän Antti Louhiston suunnitteleman muistomerkin sijainnin heikkoudet. Kiven sijainti on monelle tuntematon. Se ei ole tässä ja nyt, vaan jossakin puskien seassa piilossa ravintolan takapihalla.

Muistomerkin edustalla ja ympärillä ei ole minkäänlaista tilaa tapahtumille, jotka siihen liittyisivät. Vilkasliikenteinen katu rajoittaa myös yleisötapahtumien järjestämistä.

Muiden seudulla tapahtuvien tilaisuuksien ja moninaisten huvittelupaikkojen yleisö ei aina välitä huomioida arvokasta muistomerkkiä.

Mikä sitten voisi olla kiven ja mahdollisesti Adolf Ehrnroothin muistomerkin tuleva paikka?

Aikoinaan ykkösvaihtoehto oli Turun linnan puisto, mutta puistoa on pyritty pitämään ilman muistomerkkejä, vaikka paine aika ajoin on ollut ja on suuri. Sataman seutu tulevaisuudessa voisi antaa kodin vaikka kaikille puheena oleville teoksille, mutta toteutuminen vie määrättömän ajan.

Perinteitä kyllä olisi, kun muistetaan, että jo 1700-luvun lopulla Linnanfältillä on ollut Ruotsinsalmen taistelun obeliski.

Linnan puistossa on kuitenkin yksi itsenäisyydestä muistuttava ilmiö. Vuonna 1987 istutettiin linnan läntisen julkisivun edustalle kuusi itsenäisyyden juhlavuoden lastenrahaston perustamisen yhteydessä. Sittemmin kuusi siirrettiin puistossa syrjään Perniön tuvan lähistölle.

Suomen itsenäiseen olemassaoloon liittyvä puu on saanut väistyä sivuun. Toivottavasti Itsenäisyyden kivi kokee päinvastaisen kohtalon.

Yksi sijoitusvaihtoehto voisi olla Heikkilän kasarmialue. Pihlajaniemen alueelle kaavoitetaan asuinaluetta, jonne kaupunki laajenee. Olisiko sinne mahdollista sijoittaa koko itsenäisyyden aukio?

Kuitenkin kaupungin keskusta on se, missä muistomerkin näkyvyys on suurin ja upeita alueita ovat Vartiovuorenmäki, Samppalinnanmäki ja Tuomaanpuisto. Kaikissa näissä on jo sotahistoriaan liittyviä muistomerkkejä. Tuomaanpuistossa Lotta Svärd ja Rumpalit, Samppalinnanmäellä sodissa 1939 –1944 taistelleiden Turun seudun tykkimiesten muistotykki, Turun sotaveteraanien muistomerkki ja myös G.A. Petreliuksen muistomerkki. Vartiovuorenmäellä ovat Turun ilmapuolustuksen muistomerkki ja Heikki Nurmion patsas.

Mahdollisuuksien rajoissa on vielä Mannerheiminpuisto, jonne Itsenäisyyden kivi ja Adolf Ehrnrooth soveltuisivat aatteellisesti hyvin, mutta muutoksen tarpeet olisivat suuria.

Unohtaa ei voi myöskään Forum Marinumin seutua, joka jo tällä hetkellä on valmis erilaisten tilaisuuksien pitämiseen.

Tänä päivänä herättää ristiriitaisia ajatuksia, kun näkee itsenäisyyspäivänä tai talvisodan päättymispäivänä joukko-osastokiltojen lippulinnan ja muutaman ihmisen osoittavan kunnioitusta isänmaamme vaiheita kohtaan. Kyse ei ole siitä, että ihmiset eivät välittäisi, vaan siitä, että kaupunkilaisille ei pystytä tarjoamaan tilaisuuksien vaatimia puitteita.

Turun Sanomissa 13.3.2006 Matti Paavola mainitsi: ”Kiven nykyinen sijaintipaikka ei anna oikeata kuvaa Suomen kansan halusta elää itsenäisessä isänmaassa ja kunnioittaa sotiemme veteraaneja.”

Antti Suna