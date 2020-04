Lukijalta: Nuorten liikunnan sisäolosuhteet häviämässä Turussa?

Kirjoittaja on huolissaan siitä, että Turusta häviää tuhansia neliöitä liikuntaan soveltuvia sisäolosuhteita.

Turun liikuntapalvelut liikuttaa vuosittain eri seurojen kanssa yli 60 000 ihmistä, joista yli 70 prosenttia on alle 20-vuotiaita. Nyt akuutiksi haasteeksi on muodostumassa liikuntaan soveltuvien tilojen puute. Samaan aikaan on arvioitu, että liikkumattomuuden kustannukset Turun kaupungille ovat useita satoja miljoonia euroja.

Suuri osa Turun kaupungin liikuntaolosuhteista sijoittuu sivistystoimialan hallinnoimiin koulurakennuksiin eli liikuntasaleihin. Nämä liikuntasalit ovat erittäin hyvin käytössä ja pääsääntöisesti näitä tiloja käyttävät erilaiset seurat ja yhdistykset toteuttaessaan alle 20-vuotiaiden lasten ja nuorten liikuntatoimintaa.

Näin ollen liikuntasalit muodostavat merkittävän sisäliikuntatilojen kokonaisuuden turkulaisille. Mutta nyt tämä kokonaisuus on haasteen edessä.

Turun kaupunginjohtaja Arven esityksestä ehdotetaan, että Lausteen koulu siirretään Skanssiin rakennettavaan monitoimitaloon. Tämä on erittäin harmillinen esitys niin Lausteella asuvien lapsiperheiden kuin turkulaisten liikuntaa harrastavien lasten ja nuorten näkökulmasta.

Miksi tämä on haasteellinen ehdotus Turun sisäliikuntaolosuhteille?

Lausteen koulutalosta tehtiin kuntoselvitys syksyllä 2018 ja jatkotutkimusten jälkeen päädyttiin tilanteeseen, jossa liikuntasali, puku- ja pesutilat ja liikuntasalin edustan käytävä suljettiin tammikuussa 2019.

Liikuntalautakunta antoi lausuntonsa 22.10.2019 Lausteen koulun tilatarveselvityksestä ja päätyi lausunnossaan kannattamaan vaihtoehtoa, jossa nykyinen rakennus korvattaisiin kokonaan uudisrakennuksella. Tämän uudisrakennuksen olisi pitänyt pitää sisällään muun muassa nykyisen koulussa olevan liikuntatilan kokoinen liikuntasali, 420 neliötä.

Liikuntalautakunta on myös antanut Skanssin monitoimitaloon liittyvään tarveselvitykseen lausuntonsa jo 24.4.2018, jossa todettiin, että Skanssin monitoimitaloon olisi tarpeen toteuttaa täysimittaisen salibandykentän kokoinen sisäliikuntatila. Tämä olisi kooltaan 1056 neliötä. Nykyisellään tämänkaltaisista isoista sisäliikuntatiloista on jo nyt huutava pula.

Liikuntalautakuntalausui myös 16.4.2019 Ammatillisen koulutuksen kampuksen tarveselvitykseen liittyen, että tulevalle TAITO-kampukselle sijoitettaisiin sisäliikuntatila. Ammatti-instituutti on päättänyt luopua useista koulurakennuksistaan ja niiden yhteydessä on lähes 3000 neliötä liikuntatilaa.

Vaikka perustellusti esitimme, että TAITO-kampukseen sijoitettaisiin liikuntasali, harmillisesti tarveselvityksen lopputulema oli, että liikuntasalia ei TAITO-kampukselle rakenneta.

Tässä kokonaisuudessa tulisi myös huomioida, että samaan aikaikkunaan on tulossa liikuntakeskus Alfan vuokrasopimuksen päättyminen vuonna 2024. Alfan tilakokonaisuus liikunnan osalta on yhteensä noin 4700 neliötä, joista liikuntatiloja on yli 3000 neliötä.

Tämän lisäksi kaupungilla on useita liikunnan kohteita joko tarveselvityksessä tai tulossa tarveselvitykseen, kuten Samppalinnan palloiluhalli, Petreliuksen uimahalli, Urheiluhalli sekä Impivaaran jalkapallohalli ja jäähalli.

Nyt näyttää huolestuttavasti siltä, että kaupungista on häviämässä tuhansia neliöitä liikuntaan soveltuvia olosuhteita. Ja yhtään uutta tilaa ei olla rakentamassa tai suunnittelemassa näiden poistuvien tilalle.

Liikuntalautakunnan puheenjohtajana vetoan Turun kaupungin päättäjiin, yli toimialojen, että liikunnan olosuhteet otetaan vakavasti ja tilat osoitetaan sekä suunnittelu aloitetaan välittömästi.

Mari Lahti

Turun liikuntalautakunnan puheenjohtaja (sd)