Lukijalta: Onko ajokortin ikäpoikkeuslupa liian helppo saada?

Tänä päivänä yhä useampi nuori hakee poikkeuslupaa saadakseen ajokortin jo 17-vuotiaana. Ajokortin voi saada Traficomin myöntämällä poikkeusluvalla jo 17-vuotiaana, jos siihen on erityisiä syitä. Lupa myönnetään kokonaisharkinnan perusteella arvioiden nuoren omaa kulkemis- tai ajokorttitarvetta.

Muistan, että vielä muutamia vuosia sitten ikäpoikkeuslupaa oli hyvin vaikeaa saada. Tänä päivänä asia on kuitenkin toisin. Tuntuu, että poikkeuslupaa koskevat säädökset alenevat koko ajan ja se on yhä helpompi ja helpompi saavuttaa.

Olisi hienoa, jos Traficomilla olisikin aikaa käsitellä kunnolla ja yksityiskohtaisesti jokainen tapaus, jotta melkein jokainen lupaa hakeva ei sitä saisi. Kaikkein parasta olisi se, että vain ne, joilla on oikeasti kova tarve ajokortille jo vuotta aiemmin, sen saisivat.

Minulle itsellenikin mopoauton omistajana tulee mieleen, että olisi hienoa, jos pääsisi kulkemaan nopeampaa ja isompia teitä. Alan kuitenkin tällaisissa tilanteissa miettimään, että yksi vuosi ei ole niin ratkaiseva tilanteessani, kun pääsen tarvitsemiini paikkoihin myös mopoautollani.

Tietenkin henkilöt, jotka oikeasti tarvitsevat aikaistettua ajokorttia, ovat eri asia. Me kaikki ymmärrämme tilanteet, jossa esimerkiksi asut Salossa ja käyt koulua Turussa. Myös samankaltaiset harrastusmenot ja työmatkat ymmärretään, mutta tiedän myös henkilöitä, jotka asuvat melkein Turun keskustassa, joilla on mopoauto, he käyvät koulua Turun lähistössä sekä mahdollisesti työskentelevät myös samalla alueella ja saavat silti ikäpoikkeusluvalla ajokortin. Tällaisia ovat tilanteet, joita en ymmärrä.

Tarvittaisiin enemmän henkilökuntaa, joka ratkaisisi oikeasti kortin tarpeen ja pystyisi selvittämään kunkin hakijan todellisen tilanteen.

Opiskelija