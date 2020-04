Lukijalta: Nyt koittaa uuden asennoitumisen aika

Kun siirryimme uudelle vuosikymmenelle, monilla eri tahoilla ennusteltiin, mitä tapahtuu politiikassa ja miten taloustilanne kehittyy. Yritysmaailmassa suunta on vaihtunut yhä nopeammin ja ennustaminen on käynyt yhä vaikeammaksi. Johtamiskeskusteluissa on puhuttu paljon ketteryydestä, itseohjautuvuudesta ja valmentavasta johtamisesta.

En väitä olevani talouspolitiikan asiantuntija, mutta seurattuani talouspolitiikan ennusteita – sitähän talouspolitiikka paljolti on – uskon koronaepidemian jälkeisessä maailmassa vastuullisuusvaatimusten tulevan nousemaan ylitse muiden.

Jotkut puhuvat nyt jopa kapitalismin kuolemasta. Pelkkä voittojen tavoittelu ajaa sekä ihmiset että koko maapallon kurjuuteen. Tulevaisuudessa menestymistä haluavat yritykset eivät yksinkertaisesti voi jättää sidosryhmien vastuullisuusvaateita huomioimatta. Pikavoittojen aikakausi on tullut tiensä päähän.

Viime vuosina poliittisessa retoriikassa on ollut enemmän näkyvissä yhteistyöstä peruuttaminen ja protektionismi.

Tulevaisuudessa Suomen tulee entistä vahvemmin vaalia kykyämme tehdä hyvinvontiamme ja kilpailukykyämme edistäviä pitkän tähtäimen ratkaisuja. Lisäksi meidän kannattaa altistaa itsemme uudelle tiedolle ja keskustelulle omien kupliemme ulkopuolella.

Muutos aikaisempaan kirpaisee, mutta se avaa myös uusia mahdollisuuksia. Hiljaisista virroista voi kasvaa uusia megatrendejä.

Koronan jälkeinen talouden elpyminen on varmasti vaikea harjoitus. Yhdessä toimien ja toisiamme kannustaen me pienenä kansantaloutena selviämme tästäkin.

Tauno Hovirinta

yhteiskuntatieteiden aikuisopiskelija

Turun avoin yliopisto