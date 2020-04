Lukijalta: Hävittäjien suorituskyvyn korvaamiseen tarvitaan uusi analyysi

Vuonna 2017 puolueet sitoutuivat 64 Hornet-hävittäjän suorituskyvyn täysimääräiseen korvaamiseen. Mitä se on? HX-hanke perustuu tehtyyn esiselvitykseen, joka keskittyi vastaamaan uhkaan monitoimihävittäjin. Esiselvityksen perusajatus "Hornet-kalusto muodostaa tällä hetkellä ilmapuolustuksen perustan" ei vastaa todellisuutta. Muuttunut uhka ei ole arveluttanut vaan monitoimihävittäjien ominaisuudet, määrä ja asejärjestelmät ovat lentäjien johtaman hankkeen ytimenä.

Puolustusvoimien sisällä ja kenraalireservissä ei ole tapana ollut puuttua hankkeisiin. Maanpuolustusta tukevat poliitikot ja kansa ovat kuitenkin selontekojen varassa.

Olemme poikkeusoloissa ja hävittäjien suorituskyvyn korvaaminen on otettava uuteen tarkasteluun. Otetaan vuoden aikalisä uuteen analyysiin. Peruskysymyksiä ovat: Millä asejärjestelmillä uhkiin vastataan? Mitä suorituskykyä ei voida korvata muilla keinoilla?

HX-hankinnasta on tehtävä puhtaalta pöydältä analyysi ja varsinainen selvitys Suomen sodanajan ilmapuolustusta varten, koska ns. esiselvitys on viimeistään nyt vanhentunut! Nyt on oiva tilaisuus säästää paljon myös valtion rahaa!

Heikki Simola

yleisesikuntaeverstiluutnantti evp

Tuusula