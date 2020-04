Lukijalta: Koronakriisistä noustaan rakentamalla kestävää hyvinvointia

Kirjoittajan mielestä toimintamme on perustuttava entistä enemmän sosiaalisesti ja ekologisesti kestäville mittareille.

Korona iski rysäyksellä arkeemme ja asetti yhteiskuntamme äärimmäiseen tilanteeseen, jossa testataan reaktionopeutta ja kykyä ratkaista suuria haasteita.

Ilman hyvinvointivaltion turvaverkkoa ja mittavia elvytystoimia koronakriisi tulee tuottamaan merkittäviä sosiaalisia haittoja ja epävakautta. Suomessa tähän on herätty kiitettävän ajoissa, ja hallitus on luvannut elvyttää taloutta miljardeilla euroilla.

Hallitus on päättänyt, että elvytystoimet vauhdittavat samalla siirtymää vähähiiliseen hyvinvointivaltioon, vaikka oppositiopuolueet jo ehtivätkin vaatimaan hallitusohjelmasta luopumista.

Suomalaisten tuki maailman ensimmäisen fossiilivapaan hyvinvointivaltion rakentamiselle on ollut ennennäkemättömän vahva. Tämän projektin onnistumista seurataan nyt ympäri maailman.

Suomen ilmastotavoitteet ja niitä luotsaava pääministerimme on huomattu maailman valtamediassa. Maailman talousfoorumissa Davosissa pääministerin juttusille oli kova tunku. Suomi on viime aikoina noussut maailman tietoisuuteen aivan poikkeuksellisen voimakkaasti.

Viimeisten puolentoista vuoden aikana olemme nähneet huiman muutoksen: niin yritykset, kunnat, sijoittajat kuin kansalaisetkin ovat heränneet aivan uudella tavalla vaatimaan siirtymää kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa ja miettineet keinoja tämän saavuttamiseen. Esimerkiksi monet ammattiliitot ja elinkeinoelämä ovat yhdessä järjestöjen ja jalkapallomaajoukkueen kapteenin kanssa kannustaneet hallitusta ilmastotekoihin.

Jatkamalla tätä projektia ja ottamalla siihen lisävauhtia talouden jälleenrakennustoimista rakennamme hyvinvointivaltiota, joka on entistä vahvempi ja kriisinkestävämpi. Emme seilaa kriisistä toiseen tai pahenna muita kriisejä ratkaistessamme yhtä, vaan meillä on suunnitelma.

Jo ennen kriisiä oli selvää, ettei talousjärjestelmämme toimi ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin ehdoilla. Hälyttävä ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden syöksykierre ja luonnonvarojen liikakulutus eivät olleet ratkeamassa vanhoilla pelisäännöillä. Tapamme mitata yhteiskuntien onnistumista tuottavuuden ja bruttokansantuotteen kautta ei ole ollut riittävä.

Koronakriisi on saanut monet meistä ulkoilemaan ja nauttimaan luonnosta enemmän kuin aikoihin. Olemme saaneet muistutuksen siitä, että meillä on yhä luontoa ja kauneutta, josta suuri osa maailman ihmisistä voi vain haaveilla.

Tämä on arvoa, jota talouden mittarit eivät tavoita, vaikka se on korvaamatonta. Siksi toimintamme on perustuttava entistä enemmän sosiaalisesti ja ekologisesti kestäville mittareille.

Nyt tehtävät valinnat muokkaavat yhteiskuntaamme, talouttamme, terveyttämme ja ilmastoamme vuosikymmeniksi eteenpäin. Meidän on syytä katsoa kriisinkestävyyttämme entistä kokonaisvaltaisemmin ja rehellisemmin. Mitkä ovat niitä turvaverkkoja, jotka kannattelevat hyvinvointivaltiota ja joihin kannattaa panostaa?

Meidän tulee myös kohdata yhä suoraselkäisemmin kansallisia, epämiellyttäviä totuuksia. Esimerkiksi nopeasti köyhtyvän luonnon monimuotoisuuden pitäisi soittaa hälytyskelloja lujaa. Meillä pitäisi jo olla suunnitelma tämän kriisin selättämiseksi sen sijaan, että jätämme toistuvasti huomioimatta tutkijoiden selväsanaiset varoitukset metsäluontomme heikkenevästä tilasta, soiden suojelun tärkeydestä tai pölyttäjien häviämisestä.

Rahoituspaketteja tulee käyttää aktiivisesti oikeudenmukaisen ja vihreän siirtymän välineenä. Tämä on ollut myös hallituksen vahva viesti.

Kriisi on mahdollisuus valita, mitä seuraavaksi tapahtuu. Suurta häiriötä on usein ennenkin seurannut sarja edistyksellisiä muutoksia.

Käytetään tämä tilaisuus hyvin ja näytetään, että Suomi johtaa, kun rakennetaan kriisinkestävää, todellista hyvinvointia, joka pitää huolen kaikista – niin ihmisistä kuin luonnosta. Se tapahtuu edistämällä kunnianhimoisia ilmastotoimia, vahvaa ympäristönsuojelua ja kestävää taloutta Suomessa ja maailmalla.

Nyt on aika sijoittaa turvallisempaan, oikeudenmukaisempaan ja puhtaampaan tulevaisuuteen.

Hanna Paulomäki

Greenpeace Nordenin maajohtaja Suomessa