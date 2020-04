Lukijalta: Päiväkotien tärkeä työ siirtyi vanhempien harteille

Päivähoidon avainsanoja ovat rytmi ja järjestys. Kun ne löytyvät kotoa, kaikki muukin on helpompaa, toteaa kirjoittaja.

Kiitos vanhemmat, kun jaksatte huolehtia lapsistanne ja heidän turvallisuudestaan näissä poikkeusoloissa. Kukaan ei tiedä, kuinka kauan tämä tilanne jatkuu, mitä seurauksia poikkeustilanteesta on ihmisille, perheille, lapsille ja työntekijöille.

Tyhjässä tai lähes tyhjässä päiväkodissa oivaltaa kirkkaasti sen, miksi olemme olemassa. Tarvitsemme perheitä ja lapsia, he ovat oleellinen olemassaolomme perusta. Perheet ja lapset tarvitsevat meitä, olemme tärkeitä perheille.

Minulla ainakin on ikävä kaikkia lapsiamme, niitäkin, jotka joka päivä vastustavat ohjeitani ja kehotuksiani ja aiheuttavat vertaisryhmässään ylimääräistä panostusta. Sekin arki tuntuu nyt arvokkaammalta, kun sitä ilman täytyy olla ja tulla toimeen.

Myös kodeissa odotetaan aamua, jolloin lapsen voi turvallisesti viedä päiväkotiin.

Vanhemmilta vaaditaan nyt todellista sankaruutta perheestä huolehtimiseen ja lapsensa kasvattamiseen.

Päivähoidon avainsanoja ovat rytmi ja järjestys. Kun ne löytyvät kotoa, kaikki muukin on helpompaa.

Lapsi tarvitsee vain ihan tavallista arkea ja turvallisen aikuisen lähelleen. Ei haittaa, vaikka välillä nauretaan ja on mukavaa arjen keskellä, mutta mitään tivolia tai sirkusta lapselle ei tarvitse järjestää, häntä ei tarvitse huvittaa jatkuvasti.

Kun päiväkoti täyttyy askelista, on kaikki hyvin. Tällä hetkellä päiväkodeissa on vain muutama lapsi, jotka saavat todella yksilöllistä hoitoa, opetusta ja huolenpitoa, mutta kaverit ja oma ryhmä puuttuvat ja se on iso puute.

En kuule iloista puheensorinaa, en kiukuttelua, en tärkeitä kysymyksiä siitä, ehtikö hän ekaksi jonossa, vaikka oli tunkenut itsensä jonon eteen kyynärpäätekniikalla kaikkien nähden.

Yksikään aikuinen ei ole niin erinomainen, että pystyisi korvaamaan lapselle hänelle tärkeät kaverinsa päiväkodin vertaisryhmässä. Lasten välinen elämysmaailma on jotain niin suurta ja merkityksellistä, että me päivähoidon aikuisetkin saamme siitä vain pintaraapaisuja ihanassa työssämme.

Uskalla kohdata lapsesi kanssa kotona tilanteita, jotka aiheuttavat pettymyksiä. Kun otat oikealla tavalla perheen johtajuuden käsiisi ja jaksat selittää asioita, hän oppii pitämään sinua johtajana ja sankarina. Seiso aikuisena hänen rinnallaan, myöskin känkkäränkkä-tilanteissa ja perustele päätöksesi ja vaatimuksesi.

Nyt sinulla on aikaa tutustua lapseesi oikein perusteellisesti ja uskon sinun huomaavan, miten ihana pieni persoona hän on. Muista kuitenkin, että aikuinen pyörittää perheen arkea ja tekee päätökset, eivät pienet lapset tai koululaiset.

Välillä on hyvä olla tylsää, ei mitään tekemistä, silloin lapsi joutuu miettimään omaa tekemistä ja mielikuvitus lähtee laukkaamaan. Sen avulla tunne-elämä kehittyy ja lapsen empatiakyky kasvaa.

Lapsilla on kova ikävä kavereitaan ja päiväkodin työntekijöitä. Päiväkoti on lapsille turvallinen paikka ja nyt turvan antamisesta huolehtivat vanhemmat. Turvaa tuovat myös säännölliset ruokailut, ulkoilut ja nukkuma-ajat.

Lapselle kannattaa selittää poikkeusoloista se, minkä hän pystyy ikätasollaan ymmärtämään, mutta panostaa siinäkin turvallisuuden tunteeseen, hänestä pidetään huolta ja hän tulee näkemään kaverinsa vielä myöhemmin.

Ota lapsi syliin tai kainaloon erillään muista ja osoita vain hänelle hetki huomiota. Tulet huomaamaan, mikä vaikutus sillä on lapsen käyttäytymiseen ja suhteeseenne.

Mielestäni varhaiskasvatuksen työntekijät tarvitsivat hatun noston joka työpäivä, mutta nyt työntekijöiltä vaaditaan uskoa ja luottamusta parempaan, työpaikan säilymiseen silläkin uhalla, että päiväkodin talous saattaa keinahtaa hetkeksi huolestuttavalle tasolle.

Päiväkotien toiminnasta vastuussa olevat esimiehet tarvitsevat tukea, tietoa ja ymmärrystä toisiltaan ja Turun päättäjiltä. Tarvitsemme uskoa ja luottamusta asiantuntijoihin, koska kukaan meistä ei ole elänyt tällaisissa poikkeusoloissa arkeaan aiemmin.

Sankaripisteitä ei tässä maailman tilanteessa jaeta, mutta arvostus on lisääntynyt perheitä, työkavereita ja päättäjiä kohtaan. Uskon, että kun tästä selviämme taas tavalliseen arkeen, arvostus päiväkodin ja koulujen työntekijöitä kohtaan nousee ja toivottavasti se muistetaan pitemmän aikaa.

Ollaan sankareita toisillemme.

Merja Junnikkala

päiväkodin johtaja