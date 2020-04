Lukijalta: Henkilökohtaisesti vastustan – ryhmässä kannatan?

Turun kaupunginvaltuusto päättää raitiotiehankkeen suunnittelun jatkamisesta 20.4. Turun Sanomissa 11.4. uutisoitiin kokoomuksen ja vihreiden olevan puolueina suunnittelun jatkamisen kannalla, Sdp ja Vasemmistoliitto ovat hajallaan sekä keskusta ja Perussuomalaiset yksimielisesti hanketta vastaan.

Kokoomuksen osalta olen hämmentynyt kaksilla rattailla kulkemisesta, kun hyvin monet valtuutetut suhtautuvat kriittisesti raitiotiehankkeeseen, mutta kuitenkin äänestetään puolueen mukana hankkeen puolesta. Tällainen ei lisää äänestäjien luottamusta politiikkaan. Pitäisi olla rohkeutta pysyä omien mielipiteiden takana.

Maailmamme on muuttunut lyhyessä ajassa paljon. Monta kysymysmerkkiä on ilmassa, ennen kuin koronaepidemia on voitettu muutenkin velkaisen ja alijäämäisen kuntatalouden lisäksi.

Nyt pitäisi laittaa jäitä hattuun ja pysäyttää raitiotiehanke toistaiseksi. Ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin tulee olla keskiössä. Ilmasto- ja ympäristötekoja on mahdollista tehdä edullisemmilla ratkaisuilla pitkälle eteenpäin. Epätoivoon ei tarvitse vaipua.

Raitiotietä tuskin kukaan vastustaa vastustamisen vuoksi. Tampereen raitiotien osalta valtion rahoitus on jäänyt toistaiseksi 25 prosenttiin. Raitiotiehankeen kustannuksiin liittyy jopa 25 prosentin kustannusarvion nousun riski. Tulotasoa voi myös laskelmilla arvioida, mutta nekin ovat arvioita.

Tampereella raitiotien tavoitehinnaksi suunnitteluvaiheessa asetettiin 219 miljoonaa euroa. Rakentamispäätös tehtiin 250 miljoonan euron arviolle. Lisärakentamisten (vesijohtotyöt yms.) vuoksi kustannusarvio on noussut 283 miljoonaan euroon.

Jos kaikesta huolimatta Turkuun rakennetaan raitiotie, raideleveyden tulee olla sama kuin rautatien. Silloin raitiotietä voidaan hyödyntää paljon laajemmalle ja edullisemmin kuin esimerkiksi Tampereen raitiotietä.

Marko Heimonen

Kaarina (kesk)