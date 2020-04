Lukijalta: Suomi on valmis sähköiseen äänestykseen

Suomi on digitalisaation edelläkävijä monessakin suhteessa, mutta vaalien sähköisessä äänestämisessä emme ole vielä aktivoituneet riittävästi.

Esimerkiksi naapurimaassamme Virossa sähköinen äänestäminen on valtiollisissa vaaleissa ollut käytössä jo useita vuosia. Lisäksi itselläni on hyviä kokemuksia sähköisestä äänestyksestä oman ammattijärjestöni Tradenomien valtuustovaaleista, joissa jokaisella jäsenellä on verkkopankkitunnuksien avulla mahdollisuus äänestää sähköisen äänestysjärjestelmän kautta – tämä on nykypäivää!

Mielestäni sähköinen äänestys tulee jatkossa ottaa käyttöön yhtenä vaihtoehtona kaikissa kansallisissa vaaleissa, kuten kunnallis-, eduskunta- ja eurovaaleissa.

Suomessa koulutetaan suuri määrä maailman johtavia it-asiantuntijoita, joten kyllä luotettavan, turvallisen sekä helppokäyttöisen sähköisen äänestysjärjestelmän kehittäminen vaikka vientituotteeksi onnistuu näiltä suomalaisilta huippuasiantuntijoilta!

Marko Pesu

Insinööri (YAMK), tradenomi (AMK)