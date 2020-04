Lukijalta: Hoitajatkin ovat vain ihmisiä – nyt tarvitaan tukea, ei jatkuvaa syyllistämistä

Näin hoitajana on surullista lukea, kuinka meitä jatkuvasti arvostellaan. Me teemme työmme niin hyvin kuin pystymme ja pidämme huolta riskiryhmistä sekä omaisistanne.

Vapaa-ajallamme me vältämme tapaamisia ja näkemisiä, mutta meidän on myös käytävä kaupassa, vaikka monen mielestä tämäkin on väärin. Moni meistä kulkee töihin bussilla eikä tästä voi meitä syyttää.

Kirjoitetaan, ettemme muun muassa pidä käsihygieniasta huolta tai annetaan ymmärtää, että tahallamme haluamme tartuttaa riskiryhmään kuuluvat. Meidän sanotaan olevan välinpitämättömiä.

Tosiasiassa meillä on korkea työmoraali, joka ulottuu myös vapaa-aikaamme.

Tällä hetkellä hoitajilta vaaditaan erityisen paljon. Teemme perushoidon lisäksi paljon muutakin, kuten yleensäkin. Me toimimme lohduttajina, ilontuojina ja kuuntelijoina sekä annamme kaiken tukemme tässä tilanteessa, jossa omaisiakaan ei saa nähdä.

Teemme työmme positiivisella asenteella, kunnioittaen ja annamme kaikkemme, jotta riskiryhmillä sekä omaisillanne olisi hyvä olla. Toimimme ohjeiden ja sääntöjen mukaan, jotka meille annetaan.

Miksi siis hoitajat saavat kaiken syyttelyn niskaansa?

Ensimmäistä kertaa urani aikana olen alkanut vakavasti harkitsemaan alanvaihtoa ja tuskin olen ainut.

Tiedän, että tämä on poikkeustilanne, mutta tämä aika on tuonut selväksi sen, kuinka vähän saamme arvostusta tai kunnioitusta työtämme kohtaan.

Meitä vaaditaan pysymään terveinä, mutta tämä on mahdotonta. Vaatia voi toki aina, mutta jokainen hoitaja joskus sairastuu. Ikävä tosiasia on, ettei meidän terveydellä ole niin väliä.

Jatkuva syyttely ja syyllisen etsintä on todella kuluttavaa. On helppoa arvostella ja kertoa mielipiteitä, mutta joskus olisi syytä pysähtyä miettimään, mitä kirjoittaa tai sanoo.

Haluan muistuttaa, että mekin olemme vain ihmisiä.

Tässä vallitsevassa tilanteessa tuki olisi enemmän hyväksi kuin jatkuva syyllistäminen.

Jonnamiia Jäppinen

Lähihoitaja