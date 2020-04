Lukijalta: Pysähdymmeko vihdoin tärkeiden asioiden äärelle?

Pelko on ymmärrettävistä syistä tullut lähemmäs meitä kaikkia koko maailmassa. Kirjoittajien mielestä se herättää ajattelemaan, voisiko tällä kaikella olla tulevaisuuden suuntaa muuttava tarkoitus.

On lohduttavaa uppoutua sosiaaliseen mediaan ja nähdä, kuinka luovasti ihmiset pyrkivät viihdyttämään itseään ja toisiaan vallitsevassa tilanteessamme.

Sanotaan, että olemme selviytyjiä, mutta mistä me lopulta selviydymme? Pelosta kohdata itsemme ilman yhteiskunnan raameja? Pelosta jotakin tuntematonta kohtaan, jonka emme varmasti edes tiedä vahingoittavan meitä?

Pelottaako yksinäisyys? Pelkäämmekö itsemme puolesta vaiko jonkun läheisen? Pelkäämmekö rakkaan menettämistä?

Onko toimeentulomme vaakalaudalla, ja katoaako keräämämme omaisuus tai mahdollisuudet päästä käyttämään sitä? Miten voimme kapitalistisesti hyödyntää toistemme ongelmia ja onko se yleensä eettisesti oikein?

Ajaako juuri pelko ja selviytymisen tarve myös rikollisuuteen käyttämään kylmästi hyväksi aitoa hätää ympärillämme? Onko tämä kaikki pahan vai hyvän aikaansaamaa? Miten ja mihin uskallamme jatkossa uskoa?

Voisiko tämä saada meidät ensimmäistä kertaa pysähtymään sen äärelle, mikä todella merkitsee?

Nyt monella meistä on aikaa levätä ja päästää irti suorituskeskeisestä elämästä.

Tilanteemme sallii laiskottelun ennennäkemättömällä tavalla, ikään kuin se värittäisi sanan yhteiskunnallisen negatiivisuuden positiivisilla sävyillä osoittaakseen meille, kuinka paikoillaan oleminen lisää luovuutta ja antaa mahdollisuuden myös toisten luovuudesta nauttimiseen.

Olisiko meidän nyt aika aidosti tutustua itseemme sekä heihin, jotka ovat lähellä?

Mitä jos meidän ei tarvitsisikaan pelätä? Mitä jos voisimme luottaa luonnon opettavan meitä tekemään kaikesta vähemmän eriarvoistavaa, ja enemmän toisiamme huomioivaa tasa-arvoista yhteiskuntaa?

Jos alkaisimmekin ymmärtää eriarvoisuuden rikkovan enemmän myös itseämme, ja huomaamaan sen, mitä aito tasapuolinen, tasapuoliselta tasolta tehty jakaminen voi saada aikaan? Ei antamalla ylhäältä alas ostaaksemme tai saadaksemme jotakin, vaan tehdäksemme toisenkin elämästä paremman. Saadaksemme ilon moninkertaistumaan.

Voisiko tämä saada meidät luopumaan intressiajattelusta tai etupiireistä? Olisiko mahdollista, että politiikka väistyisi aidosti yhteisen edestä?

Saisiko tämä meidät kysymään miksi, ja ennen kaikkea kuuntelemaan vastauksen kysymykseemme. Voisimmeko ymmärtää, mikä on tarpeeksi ja suoda kaikille mahdollisuuden sen saavuttamiseen, katsomatta etnistä taustaa, sukupuolta tai mitään muutakaan patriarkaattia lisäävää ulkopuolista määrittelyä?

Mitä jos tilanteemme johtaisi meidät ilmaston puhdistumiseen tähtääviin toimiin, joihin jatkuva kehitys, ekonomia ja kapitalismi eivät koskaan antaisi mahdollisuutta, ennen kuin olisimme varmasti vielä paljon suuremman hädän äärellä.

Mitä jos voisimme olla positiivisesti naiiveja ja käyttää aikamme etsimällä keinoja hyvinvoinnin luomiseen ilman jatkuvaa painetta kasvuun?

Olisiko mahdollista saada ihmiset viihtymään siellä missä he ovat siten, ettei ajauduttaisi nationalismiin? Emme ole vielä koskaan tavanneet ihmistä, joka ei rakastaisi omaa maataan. Ihmiset rakastavat sitä hädänkin hetkellä, niin kauan kunnes heiltä viedään toivo, usko ja rakkaus.

Ehkä voisimme tässä hetkessä vallitsevan pelon sijasta siirtää huomiomme kohti parempaa huomista ja alkaa muuttaa itseämme tuota uutta, kaikille mieluisampaa normaalia varten.

Ehkä voisimme painaa mieliimme hädän hetkellä syntyneet lupaukset, rukoukset ja katumukset, jotta muistaisimme ne myös kriisin jälkeen.

Ehkä tällä kaikella on sittenkin positiivinen tarkoitus yli kaiken pelon, surun ja ahdingon. Ehkä myös väistämättömät henkilökohtaiset tragediat pystytään kestämään paremmin kollektiivisesti paremmassa maailmassa.

Me emme ole maailman lopun äärellä. Meillä on nyt mahdollisuus muuttaa maailmaa muistamalla tehdyt virheet, mutta alkamalla alusta. On meistä kiinni, mihin suuntaan tämän kaiken haluamme muuttuvan.

isä ja tytär

Kim ja Eevi Sjöholm