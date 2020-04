Lukijalta: Ulkonaliikkumieskielto auttaisi viruksen nopeammassa hallintaan saamisessa ja turvaisi riskiryhmiä

Koronavirusepidemian puhjettua on mediassa tullut lähes päivittäin esille sairastuneiden määrän jatkuva kasvu. Silti suuret ostoskeskukset ja tavarataloketjut pitävät oviaan auki.

Ymmärrettävää on tietenkin, että suuret ruokakaupat on pidettävä auki, mutta monilla kansalaisilla on mielestäni ilmennyt vaikeuksia ymmärtää pandemian vakavuutta. Varsinkin useita nuorisoryhmiä näkyy edelleen viettämässä aikaa esimerkiksi kauppakeskuksissa. Suosituksista huolimatta useiden nuorien vanhemmat päästävät nuorensa liikkumaan suurissa ystäväpiireissä julkisille paikoille, mikä aiheuttaa suurta riskiä viruksen leviämisen kannalta.

Nykyisen kaltainen pandemia on monelle toki uusi kokemus ja kokonaiskuvan käsittäminen saattaa olla perusterveille ja nuorille vaikeaa. Perheet, joissa moni kuuluu riskiryhmään, voivat kuitenkin kokea ahdinkoa, sillä heidän läheisensä voivat olla vakavasti alttiita virukselle.

Viruksen jatkuva leviäminen rajoittaa riskiryhmiin kuuluvien elämää ja suurentaa riskiä sairastua. Virus voi olla hengenvaarallinen osalle kansalaisista ja monet unohtavat ottaa sen toiminnassaan huomioon.

Mielestäni julkisilla paikoilla liikkumista pitäisi rajoittaa Uudenmaan alueen lisäksi myös muissa maakunnissa. Ulkonaliikkumiskiellon asettaminen auttaisi viruksen nopeammassa hallintaan saamisessa ja turvaisi riskiryhmiin kuuluvien terveyttä.

Rasmus Johansson