Lukijalta: Sekä ammattilaiset että yleisö tarvitsevat tapahtumia

Me turkulaiset olemme saaneet jo vuosien ajan tarjota näyttämön yhdelle Suomen suosituimmalle televisio-ohjelmalle, kun The Voice of Finlandia on kuvattu Turun Logomossa. Tänä keväänä tuo perinne katkeaa koronaepidemian myötä eikä liveyleisön edessä lauleta tulevina perjantai-iltoina.

Suomen suurin musiikkituotanto on kuitenkin paljon muutakin kuin hyvää viihdettä. Se on osa satojen ihmisten toimeentuloa: The Voice of Finlandin kaltaisen tapahtuman tuotannossa työskentelee 130 ammattilaista kameramiehistä koreografeihin, bändin jäsenistä puvustajiin, maskeeraajiin, tekniikan henkilöihin ja esiintyjiin.

Tuotannon lisäksi tapahtumailtoina Logomossa on töissä myös kymmeniä muita ammattilaisia: keittiöhenkilökuntaa, tarjoilijoita, järjestyksenvalvojia, vaatesäilytyksestä huolehtivia työntekijöitä sekä Logomon omaa väkeä.

The Voice of Finland -livepäivinä Logomon kävijämäärä yltääkin lähes 3 000 henkilöön, sillä televisiosta tutun tapahtuman lisäksi talo houkuttelee myös esimerkiksi ruokailijoita ja muille keikoille tulijoita.

Kun koronaepidemia saavutti Suomen, tapahtumakalenterit tyhjenivät yhdessä yössä.

Logomon kohdalla tilanteen raadollisuus näkyi 200 tapahtumapäivän katoamisena keväältä ja kesältä 2020. Taloudellisesti koronan vaikutukset tekevät Logomon liikevaihtoon kymmenien prosenttien loven, millä on dramaattinen vaikutus talon toimintaan.

Liikevaihdon romahtaminen näkyy suoraan myös tavallisesti tapahtumien aikaan Logomossa työskentelevien ihmisten arjessa. Kun tapahtumia ei tällä hetkellä voida järjestää, on monen ammattilaisen toimeentulo katkolla.

Koko Turku menettää tapahtumajärjestämisen tauon vuoksi paljon tuloja myös välillisesti. Esimerkiksi kongresseilla on huomattava taloudellinen merkitys kaupungille: Visit Finlandin mukaan kansainvälinen kongressivieras viipyy pidempään ja jättää jopa viisinkertaisen tulon alueelle verrattuna vapaa-ajan matkailijaan.

Tuoreiden tilastotietojen mukaan Suomessa järjestettiin vuonna 2019 enemmän kongresseja kuin koskaan aiemmin, ja Turku yltää neljänneksi suosituimmaksi kongressikaupungiksi.

Positiivista on, ettei isoja kongresseja ole koronasta huolimatta Logomossakaan peruttu, vaan ne on pystytty siirtämään myöhempään ajankohtaan. Esimerkiksi kesäkuuksi sovittu EU:n Itämeri-strategian vuosifoorumi Logomossa on siirretty uuteen ajankohtaan 19.–20. lokakuuta. Toista kertaa Logomossa järjestettävä foorumi kokoaa Turkuun 800 kansainvälistä päättäjää ja asiantuntijaa.

Uskon, että koronakriisi tuo myös tapahtuma-alalle uusia ja erilaisia tapoja toimia. Jatkossa osaamme hoitaa kokouksia sujuvammin etänä, ja jo nyt toteutettavat livestriimaukset ovat loistava lisä tapahtumatarjontaan.

Mutta vaikka tavat toimia ehkä muuttuvat, ihmisten tarve kohtaamisille ei häviä. Kun koronakriisi on selätetty, tapahtuma-ala nousee jaloilleen.

Tarve kohtaamisille korostuu nyt, kun mahdollisuus tavata ja jakaa kokemuksia ystävien kanssa on meiltä väliaikaisesti viety. Näen työssäni, että ihmisillä on haastavasta tilanteesta huolimatta edelleen uskoa tulevaisuuteen, ja uusia tilaisuuksia sovitaan Logomoon päivittäin.

Turussa tehdään tapahtumien suhteen myös tulevaisuuteen katsovia päätöksiä, kun Logomon seudun ratapihahanke etenee. Turku on hieno ja uniikki kaupunki kaikenlaisille elämyksille ja Logomon ympäristön rakentuessa tapahtumien järjestämiseen on tarjolla entistä ainutlaatuisempia mahdollisuuksia.

Päivi Rytsä

toimitusjohtaja

Logomo