Lukijalta: Tieto on välttämätön ase sodassa koronaa vastaan

Maailma käy sotaa näkymätöntä vihollista, koronavirusta vastaan. Kiinalainen sotastrategi Sun Tsu kirjoitti 500 eKr kirjan Sodankäynnin taito (The Art of War, Filigurian Publishing , LCC 2016). Kirjan ensimmäinen luku käsittelee sodan suunnittelua.

Sun Tsu luettelee 26 asiaa, jotka ovat tärkeitä sodan suunnittelussa. Luettelon kohdassa kaksi lukee seuraavasti: "It is a matter of life and death, a road either to safety or to ruin. Hence it is a subject of inquiry which can on no account be neglected." Teksti kuuluu suomeksi: "On kysymys elämästä ja kuolemasta, matkasta joko turvaan tai tuhoon. Siksi tiedonhankkimista ei missään tapauksessa tule laiminlyödä."

Presidentti Sauli Niinistö halusi 26.3. kirjeessään painottaa hallitukselle tiedon hankkimisen merkitystä. Mielestäni se oli erittäin sopivaa toimintaa puolustusvoimiemme ylipäälliköltä.

Tietoa viruksista, virusten käyttäytymisestä ja erilaisista virustaudeista on valtavasti. Nyt alkaa olla valtavasti tietoa myös tämän hetken näkymättömästä vihollisestamme. Maailmalla ja maassamme on tutkijoita, jotka ovat tutkineet virusten käyttäytymistä ja virustauteja kymmeniä vuosia.

Koronavirus lähti liikkeelle Kiinan Wuhanista ja pandemian alkuvaiheessa paras tieto viruksesta ja virusta vastaan käydyistä taisteluista oli Wuhanissa.

Hallitukselle ja virkamiehille (THL) ei olisi häpeä myöntää, että kaikki tieto vihollisesta ei ole heillä. Tietoa tulee koko ajan myös lisää sekä tutkimuksen kautta että etulinjasta. Mitä enemmän on tietoa, sitä parempi.

Tiedosta pitää seuloa esiin tiedon kultahiput ja strategia pitää suunnitella niihin perustuen. Mitä enemmän hiekkaa seuloo vaskoolillaan sitä todennäköisempää on, että löytyy kultahippuja.

Markku Hirvikangas

Turku