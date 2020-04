Lukijalta: Lähetetäänkö sotilaat sotaan ilman aseita?

Kirjoittajan mielestä työnantajat eivät pysty tällä hetkellä turvaamaan hoitohenkilöstön työturvallisuutta lain määrittelemällä tavalla, koska suojavarusteiden saatavuus on rajallista eikä niitä riitä kaikille.

Hoitoalan kriisi on tunnistettu jo ennen kuin koronaviruksesta oli tietoa. Nyt näyttää pahasti siltä, että koronaviruspandemian myötä meiltä tulee häviämään iso osa hoitoalan ammattilaisia, kunhan pandemia on selätetty.

Pandemian myötä on otettu käyttöön valmiuslain määräykset. Tämän myötä muun muassa hoitoalan henkilöstön oikeuksia on rajoitettu monin eri tavoin.

Poikkeusoloissa näitä rajoituksia voitanee pitää täysin ymmärrettävinä toimenpiteinä. Niillä turvaamme sen, että maamme terveydenhuolto toimii ja sairastuneet saavat tarvittavan hoidon. Tämän hoitajat ymmärtävät ja hyväksyvät.

Poikkeusolot aiheuttavat kuitenkin myös sen, että työnantajat eivät pysty tällä hetkellä turvaamaan hoitohenkilöstön työturvallisuutta siinä määrin, kuin laki määrittelee. Tämä johtuu siitä, että suojavarusteiden saatavuus on rajallista ja niitä ei riitä kaikille.

Tällä hetkellä voimassa oleva suositus on se, että kirurgista suu-nenäsuojaa tulee käyttää kaikissa kotihoidon ja vanhusten palvelutalojen hoitokontakteissa. Sairaanhoitopiirit ja kuntayhtymät antavat kuitenkin monin paikoin tästä poikkeavia ohjeistuksia kuntien eri toimijoille. Miksi näin?

Saamani tiedon mukaan tilanne on sellainen, että mikäli tätä nykyistä ohjeistusta noudatetaan, maskit loppuvat maastamme pahimman arvion mukaan kahdessa viikossa.

Tämä tarkoittaisi myös sitä, että ne loppuisivat myös erikoissairaanhoidosta, missä niitä kipeästi tarvitaan.

Maan hallituksen lausunnot suojainten riittävyydestä ovat ristiriidassa hoitoalan todellisen tilanteen kanssa.

Julkisuudessa on nyt jo ehditty esittämään, että kotihoitoon ja hoivakoteihin voitaisiin ryhtyä valmistamaan kankaisia suojaimia. Tämä sen takia, että asianmukaisia suojaimia ei ole riittävästi saatavilla.

Työterveyslaitos on kuitenkin selkeästi määritellyt, mitä vaatimuksia ammattilaisten käyttöön tarkoitettujen suojainten pitää täyttää. Näitä edellytyksiä kankaiset suojaimet eivät täytä.

Jokainen alalla työskentelevä tietää, että oireeton hoitaja voi tietämättään olla myös koronaviruksen kantaja.

Miksi sairaanhoitopiirien ja kuntayhtymien ohjeistukset ovat tästä huolimatta sellaiset, että kotihoidossa ja palveluasumisessa ei tarvitsisi käyttää kirurgista suu-nenäsuojaa oireettomien asiakkaiden hoidossa?

Ohjeistuksen suojainten käytöstä pitää perustua todelliseen tarpeeseen, ei niiden saatavuuteen. Onko ohjeistuksia tehtäessä mietitty hoidettavan oikeutta turvalliseen hoitoon?

Näiden ohjeistusten myötä hoitajat joutuvat kantamaan omallatunnollaan sen, että he saattavat vaarantaa hoidettavien terveyden ja pahimmassa tapauksessa myös hengen. Samalla he joutuvat elämään sen paineen ja pelon alla, että voivat itse altistua tälle tartunnalle ja siten vaarantaa myös läheiset.

Mielestäni tämä on kohtuuton vaatimus. Käyttämällä asianmukaisia suojaimia estämme koronaviruksen leviämisen. Samalla turvaamme myös sen, että sairaanhoitopiirien kapasiteetti hoitopaikkojen ja välineiden suhteen tulee riittämään.

Kaiken tämän keskellä moni hoitaja on pohtinut alan vaihtoa, kun pandemia on selätetty. Kun hoitajalle asetetaan vain velvoitteita eikä anneta edes mahdollisuutta turvata omaa saati hoidettavan terveyttä, tämä näkemys on helppo ymmärtää.

Lähetetäänkö sotilaat sotaan ilman aseita? Tämän Suomi tekee nyt hoitajille, jos heitä velvoitetaan tekemään työtä ilman asianmukaisia suojavarusteita.

Virve Aho