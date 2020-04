Lukijalta: Raitiotie on tällaisena aikana mieletön hanke

Raitiotie ei ole vain raiteet ja raitiovaunuja vaan myös paljon muuta, kuten muun muassa sähköjohtojen vetämistä katujen päälle, jolloin tarvitaan ns. sähkötolppia molemmin puolin katuja. Tolpat on myös kaivettava riittävän syvälle, jotta ne pystyvät kannattamaan johtoverkon painon.

Raiteet on rakennettava betonipölkkyjen päälle, joita on 1 metrin välein, joten maapohja on myös tarkkaan tutkittava maaperän selvittämiseksi. Meillä tulee edelleen olemaan myös talviaika ja jopa pakkanen aiheuttaa routaongelmia.

Sitten pitää rakentaa korokkeet kaduille. Niiden on oltava koko raitiovaunujen pituuden mittaiset ja ne ovat muun liikenteen esteenä.

Tarvitaan varikkoalueet niin korjauksia varten kuin myös yösäilytykseen. Katualueet tarvitsevat raitiotietä varten lähes 7 metrin tilan.

Kaupunkilaisilla on myös omia autoja kerrostalojen piha-alueella ja parkkihalleissa, heilläkin pitää olla vaivaton pääsy ulos kaduille.

Raitiovaunuliikenne lopetettiin Turussa demarien vaatimuksesta, koska se oli vanhentunut joukkoliikenneratkaisu ja moderni bussiliikenne sai näin siunauksen liikennejärjestelyjen uudelle aikakaudelle. Miksi demarit ovat nyt kääntäneet kelkkansa tämän vanhentuneen liikennemuodon uudelleen aloittamiseen?

Tämä suunnitelma on lähes mahdoton toteuttaa, kun on ylitettävänä joki ja rautatieverkosto sekä paljon savipohjaista maata raitiotien varrella kohtuullisella rahoituksella.

Turku vanhenee väestöpohjaltaan vielä 20–30 vuotta eteenpäin ja meillä on suuri rahan tarve saada ihmisille inhimilliset elämän edellytykset, muun muassa palvelutaloja ja vanhusten toimintakeskuksia. Nämä ovat meille velvoittavia asioita hoitaa heille, jotka ovat työllään tätä kaupunkia rakentaneet.

Nyt hankkeilla oleva raitiotiehanke vie heiltä kaiken mahdollisuuden hyvään vanhuuteen. Rahat eivät vain yksinkertaisesti riitä.

Hyödyn raitiotieliikenteestä saa todella pieni joukko turkulaisia ja kaikki joutuvat kuitenkin maksuhenkilöiksi.

Valtuustolla on nyt näytön paikka. Ollaan järkeviä ja hoidetaan joukkoliikenne uusilla sähköbusseilla ja mitä muuta tekniikkaa tulevaisuudessa onkin mahdollista käyttää. Odotellaan rauhassa ja kehitetään nyt jo paljon kehumista saanutta Föli-järjestelmää, joka on ollut ja on edelleen hyvä ratkaisumalli joukkoliikennettä kehitettäessä.

Tämä on Perussuomalaisten kanta ja myös suurimmaksi osaksi turkulaisten veronmaksajien tukema kanta tässä joukkoliikennekehittelyssä.

Nyt on tarkoitus runtata tämä mieletön hanke läpi tällaisena aikana ja vielä sähköisen kokouskäytännön etäkokouksena, jotta puheenvuoroja ei voida esittää valtuustosalissa, jossa myös lehtereillä oleva yleisö voisi ne kuulla ja television kautta saataisiin äänestäjien tietoon ne tahot, jotka ajavat tätä hanketta läpi kustannuksista välittämättä.

Nyt näyttää siltä, että satoja miljoonia maksava raitiotiehanke ajetaan röyhkeästi kaupunkilaisten enemmistöä halveksien läpi.

Jouko Laakso

(ps)

rakennus- ja lupalautakunnan jäsen

kaupunginvaltuuston varajäsen