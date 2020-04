Lukijalta: Vertainen tukee pitkäaikaissairasta vaikeassa tilanteessa

Koronaepidemia huolettaa tällä hetkellä monia pitkäaikaissairaita. Esimerkiksi moni psoriasista sairastava pohtii, miten oma perussairaus vaikuttaa riskiin sairastua. Myös psoriasiksen hoitoon käytettävän lääkityksen vaikutus vastustuskykyyn voi huolettaa. Tässä tilanteessa vertaistuen merkitys korostuu entisestään.

Vastikään vietetyn Psoriviikon teema, samoin kuin Psoriasisliiton koko kevään toiminnan teema on vertaistuki. Nostamalla vertaistuen keskiöön haluamme tuoda esiin, että erityisesti juuri nyt keskustelu toisen samassa tilanteessa olevan kanssa on keskeistä niin psyykkisen kuin fyysisenkin hyvinvoinnin kannalta. On tärkeää, ettei sairastava jäisi ajatustensa kanssa yksin.

Vertaistuki ei ole pelkästään yhteistä jutustelua kahvin äärellä. Parhaimmillaan vertaistuki on osa terveydenhuollon hoitopolkua, ja niin sen tulisikin olla.

Koronaepidemian ja poikkeusolojen aiheuttama stressi pahentaa monella psoriasiksen oireita. Vertaistuki auttaa myös silloin, kun perussairaudessa on huono vaihe meneillään tai sitä ei jaksaisi hoitaa.

Järjestöillä on vuosien kokemus vertaistuen järjestämisestä. Tämä kokemus on näyttänyt voimansa myös koronaepidemian aikana, kun huoli tulevaisuudesta on kova, mutta kasvokkaiset tilaisuudet on jouduttu perumaan.

Me Psoriasisliitossa samoin kuin monet muut järjestöt olemme lähteneet kehittämään uusia tapoja tarjota vertaistukea myös tänä vaikeana aikana. Parhaimmillaan näistä kokeiluista osa juurtuu pysyvästi käyttöön ja muuttaa sekä elinvoimaistaa koko järjestökenttää.

Koronakriisin vaikutukset näkyvät luultavasti järjestöissä vielä pitkään, osin viiveellä. On kuitenkin tosiasia, että ihmisten avun ja tuen tarve ei ole kadonnut mihinkään, ja järjestöjä tarvitaan myös tulevaisuudessa.

Eräs vertaistukiryhmän vetäjänä toimiva jäsenemme kiteyttää asian näin: "Vertaistuki auttaa jaksamaan, kun joka paikkaa särkee eikä saa nukuttua. On mahtavaa, kun saa avautua ihmiselle, joka ymmärtää puolesta sanasta, mitä tarkoitan. Keskustelun jälkeen olen kuin eri ihminen."

Sonja Bäckman

toiminnanjohtaja

Psoriasisliitto ry