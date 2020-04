Lukijalta: Sisäilmaongelmissa tarvitaan sanojen sijaan nyt tekoja

Kirjoittajien mielestä suurin ongelma Turun kaupungin sisäilma-asioiden hoitamisessa on ollut avoimuuden puute.

SiTku, Turvary ry:n sisäilmatoimikunta järjesti syksyllä 2019 päättäjille keskustelutilaisuuden, jossa esiteltiin SiTkun AVO-mallia sisäilma-asioiden ratkaisemiseen: Avoimuus, vastuuttaminen ja osallisuus.

Avoimuus: Suurin ongelma Turun kaupungin sisäilma-asioiden hoitamisessa on ollut avoimuuden puute.

Sepänkadun kiinteistössä suoritettiin syksyllä 2019 laajat tutkimukset, jotka perustuivat riskiarvioon ja tutkimussuunnitelmaan. Tutkimuksista valmistui kattava raportti, joka toimitettiin Turun tilapalvelukeskukselle joulukuussa 2019.

Sen jälkeen raportti on ollut tilapalvelukeskuksen muokattavana, eikä sitä ole lukuisista pyynnöistä huolimatta vieläkään julkistettu tai toimitettu edes luottamushenkilöille, joilla on päätöksentekonsa tueksi laajennettu tiedonsaantioikeus.

Onko kiinteistöstä löytynyt niin vakavia terveyshaittoja, ettei niitä uskalleta paljastaa lastensa terveyden puolesta jo pitkään huolissaan olleille vanhemmille?

Topeliuksen yläkoulu, Lyseo ja Luolavuoren koulu ollaan myös sulkemassa sisäilmaongelmien takia.

Parakit olisivat paras ratkaisu väistötiloiksi, mutta muina vaihtoehtoina ovat esillä Kellonsoittajankadun koulutalo, AKK Kärsämäki ja Ruiskatu 8, jotka eivät ole ongelmattomia nekään.

Ruiskadun kiinteistössä on oireiltu runsaasti, kuten käy ilmi opiskelijoiden ja henkilökunnan keväällä 2018 Turun kaupungin päättäjille ja virkamiehille lähettämästä adressista. Vahanen-yhtiöiden syksyllä 2017 tekemän arvion mukaan kiinteistön peruskorjaus maksaisi 50–55 miljoonaa euroa. Jos tehtäisiin vain välttämättömät korjaukset kiinteistön elinkaaren jatkamiseksi, kertyisi kustannuksia silloinkin 16 miljoonaa euroa.

Nyt kohdetta kuitenkin pyritään elvyttämään väistötilaksi vain 4 miljoonan euron budjetilla. Mitä silloin jätetään korjaamatta ja millä perusteella? Onko tästäkään avoimesti kerrottu päättäjille ja väistötilaa tarvitseville?

Vastuuttaminen: Toisin kuin jo monilla muilla kaupungeilla, Turulla ei vielä ole varsinaista sisäilmastrategiaa, vaan asioita on hoidettu hajautetulla vastuulla.

Vastuun hajauttaminen ja osapuolten välinen heikko tiedonkulku ovatkin yleisimmät syyt kuntien kosteus- ja homevauriokorjausten epäonnistumiseen. Pahimmassa tapauksessa sisäilmaongelmista syntyy massiivinen sotku, josta kukaan ei ota konkreettista vastuuta, kuten Sepänkadulla.

Osallisuus: Turun kaupunki on viime aikoina perustanut koulukohtaisia sisäilmatyöryhmiä, mikä onkin tarpeen. Toistaiseksi kokouksiin on kuitenkin saanut luvan osallistua ainoastaan yksi vanhempien edustaja, joka Sepänkadulla on suorastaan pyritty vaientamaan.

Hyvän sisäilman tulisi olla kaikille yhteisenä tavoitteena ja vastakkainasetteluista tulisikin pyrkiä pois ratkaisukeskeisempään yhteistyöhön.

Ratkaisujen avaimet ovat nyt Turun kaupungin päättäjillä ja virkamiehillä. Kuunnelkaa meitä vanhempia ja ottakaa meidät aidosti mukaan. Se olisi ensiaskel vanhempien luottamuksen palauttamisessa sisäilma-asioiden hoitoon.

Tavoitteena tulisi olla, että jokainen koulu ja päiväkoti Turussa on terveellinen ja turvallinen käyttää!

SiTku, Turvary ry:n sisäilmatoimikunta