Lukijalta: Lääkkeen teinien stressin lieventämiseen pitää löytyä meiltä aikuisilta

Puoli vuotta kestäneen ”marraskuun” ja tammikuun perhoshavaintojen varjossa voi olla uskaliasta puhua tulevaisuudesta. Kevät on kuitenkin rohkeuden aikaa, jolloin ihmisen mieli virittyy ja virkistyy. Olemme toiveikkaampia ja lisääntynyt valo tehostaa näkökykyämme monen asian suhteen.

Pelko ja huoli maailman muuttumisesta sellaiseksi, että emme voi elää täällä samoilla ehdoilla ja eduilla kuin aikaisemmin, on kasaantunut nuorten harteille. He ovat eniten huolissaan maapallon tulevaisuudesta. Ilmastoahdistus näkyy ja tuntuu nuorten elämässä.

Nuoret kantavat omaan kasvamiseen ja kehitykseen liittyvien asioiden ohella elämässään myös hiljaisen tuskan maapallon tulevaisuudesta. Tulevaisuus saattaa vaikuttaa mustalta ja toivottomalta.

Vaikka turvattomuuden kokemukset kuuluvat elämään ainakin hetkittäin, turvattomuus ei saa olla se eniten tilaa elämästä vievä tunne tai ajatus. Nuorten kantama taakka maailmasta ja sen tilasta on kohtuuton. Lääkkeen teinistressin lieventämiseen pitää löytyä meiltä aikuisilta.

Ihmisillä on tapa käsitellä asioita menneisyyden, nykyhetken ja tulevaisuuden kautta. Tulevaisuutta ja siihen liittyviä mielikuvia rakennetaan paljon menneisyydestä saatujen tietojen perusteella. Yksilö hahmottaa tulevaa historian kautta.

Käsitys itsestä ihmisenä kasvaa ja muuttuu vuosien aikana. Ymmärrys yhteiskunnasta sekä ympäröivistä rakenteista muuttuu ja kasvaa yksilön mukana.

Historiaa kuuluu kuljettaa mukana, kun teemme päätöksiä tulevaisuuteen. Tai ainakin näin mielellämme teemme.

Nuorten lyhyt elämänhistoria antaa vähemmän tilaa ajatukselle selviämisestä. Aikuisen pitkä elämänhistoria sulkee helpommin silmänsä ja uskoo selviytymiseen.

Sukupolvien ja näkökulmien vastakkainasettelu lisää ristiriitaa nuorten ja vanhempien kesken ja tuottaa mahdollisesti lisää epäuskoa nuorten tulevaisuuden mahdollisuuksiin.

Onko meillä aikuisilla oikeus määritellä tulevaisuus historian ja elämänkokemuksen perustella? Antaako aikapers-pektiivin erilainen näkökulma meille pätevyyden tehdä tulevaisuus? Kyse on kuitenkin nuorten osallisuudesta omaan elämään ja sen suunnitteluun. Mikäli pohja turvallisen elämän toiveelta viedään pois, suunnittelu on mahdotonta. Pelko tulevaisuudesta on oikeutettua.

Elämme nykyhetkessä, jossa tulevaisuus ja sen kuvat ovat pitkälti oman mielikuvituksemme varassa.

Australian alkuasukkaiden uskomuksen mukaan nykyhetken päätöksenteolla voimme vaikuttaa myös menneeseen. Mikäli teemme nyt vääriä päätöksiä tulevaisuuden suhteen, niiden vaikutus näkyy myös menneessä tai voimme muuttaa menneisyyttä tulevaisuudella.

Osallistava tasa-arvoinen menneisyyden ja nykyhetken edistyskeskeinen vuoropuhelu on keino tulevaisuususkon paluuseen. Pelkokuvien luomisen sijaan positiivinen tulevaisuusajattelu on se, mitä tarvitsemme elämää varten, ratkaisuja nuorten toiveiden ja arvojen mukaisesti pelkoja vähättelemättä.

Kuten rakkautta tulee vahvistaa ja hoivata silloin kun se on heikoimmillaan, tulee toimia myös katoavan tulevaisuususkon kanssa; hoivata sitä, antaa sille vaihtoehtoja ja vahvistaa sitä.

Meillä ei koskaan tule olemaan ylellisyyttä valita omaa tulevaisuutta kokonaan. Kuitenkin turvalliset sekä luotettavat osat tulevaisuudesta, ne mihin pystymme vaikuttamaan, tukevat ajatusta oman tulevaisuuden hallinnasta ja mahdollisuudesta vaikuttaa siihen.

Osallisuuden kokemus kuinka pienenä palana tahansa on tärkeä. Nuorilla on oikeus osallistua samoin keinoin kuin meillä aikuisilla. Keinot tulee rakentaa nuorten ehdoilla, ei aikuisten rakenteisiin. Emme kuitenkaan voi määritellä mikä on se osallisuuden aste, sen pitää tulla nuorilta itseltään.

Nina Pietikäinen

johtaja

Turun Tyttöjen Talo