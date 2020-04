Lukijalta: Entäs nyt, Loimaan kassa?

Yleinen työttömyyskassa YTK tunnetaan kansan keskuudessa paremmin Loimaan kassana. Yleinen työttömyyskassa on ilmoittanut sosiaali- ja terveysministeriölle, että kassa ei nykylainsäädännön puitteissa kykene suoriutumaan jäsentensä ansiosidonnaisen työttömyysturvan maksatuksesta suuresta lomautusten määrästä johtuen ilman kohtuuttomia viiveitä.

Kassa on tehnyt kyselyn jäsenistönsä keskuudessa ja sen perusteella on odotettavissa koronapandemiasta johtuen, että 100 000 kassan jäsentä jäisi työttömäksi.

Jos nämä Yleisen työttömyyskassan 100 000 jäsentä jäävät työttömäksi huhtikuussa (mikä on kassan arvio), niin kassan nykyisillä järjestelyillä se pystyisi saamaan päivärahat maksuun ensi vuoden alkuun mennessä. Kolminkertaistamalla korvauskäsittelijöiden määrän hakemusten käsittelyaika olisi noin 4 kuukautta.

Kassa on huutanut valtiota apuun ja ehdottanut myös, että yritykset jatkaisivat palkanmaksua, minkä muun muassa Elinkeinoelämän Keskusliitto EK tyrmäsi, koska taloudellisista syistä johtuvat irtisanomiset ja lomautukset tarkoittavat yritysten osalta sitä, että kassat ovat tyhjiä.

Olen itsekseni ja myös julkisesti ihmetellyt niitä varsinaissuomalaisia yrityksiä ja yritysjohtajia, jotka mainostavat Yleisen työttömyyskassan erinomaisuutta. Muun muassa näin: "YTK:n täysjäsenenä saat monia hyviä etuja ja palveluja."

Onko Yleisen työttömyyskassan hyviä etuja ja palveluja se, että työttömyyskorvaukset tulisivat pahimmassa tapauksessa maksuun joskus ensi vuoden alussa? Jos tämä hirvittävä skenaario toteutuu, aiheuttaa se paljon itkua ja hammasten kiristystä suomalaisissa perheissä.

Kyllä pienempi paha työpaikoilla on se, että työntekijät ovat järjestäytyneet ammattiliittoon ja heillä on oma pääluottamusmies, joka hoitaa heidän asioitaan.

Mikä nyt neuvoksi? Jos palkansaaja on Yleisen työttömyyskassan jäsen, kannattaa ottaa välittömästi yhteyttä oman alan ammattiliittoon. Liittyä ammattiliittoon ja sen työttömyyskassaan, edellyttäen että on töissä eikä työttömänä. Silloin on vielä mahdollisuus päästä normaalin ja huomattavasti nopeamman ansiosidonnaisen työttömyysturvan piiriin, kuin mitä Yleinen työttömyyskassa voi tarjota.

Oman ammattiliiton työttömyyskassa hoitaa tehtävänsä myös poikkeus- ja kriisitilanteissa. Antaa vastuullista ja oikeaa turvaa jäsenille.

Onkohan se Yleinen työttömyyskassa niin halpa kuitenkaan? Vai suuri kupla?

Reijo Korhonen

ay-toimitsija (reservissä)

Lieto