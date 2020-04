Lukijalta: Lainsäädännön tulisi seurata aikaa saaristoasioissakin

Viitaten Håkan Wickströmin kirjoitukseen (TS 2.4.) koskien Turunmaan saariston yhteysalusliikennettä Varsinais-Suomen liitto haluaa tuoda esiin seuraavaa:

Toimiva liikennejärjestelmä on ratkaiseva edellytys jos haluamme säilyttää saaristomme asuttuna, aktiivisena ja elävänä – tästä me kaikki saaristoasioiden kanssa tekemisissä olevat olemme yhtä mieltä. Valtiollinen saaristoliikenne maassamme sai alkunsa vuonna 1920 ja täyttää siten sata vuotta. Menneen vuosisadan aikana on jatkuvasti keskusteltu saaristoliikenteen oleellisimmista kysymyksistä; reiteistä, aikatauluista, kalustosta, omistusjärjestelyistä, rahoituksesta jne.

Saaristoliikennettä ohjaava säädöspohja on aina ollut hieman epäselvä; nykyinen ns. saaristolaki vuodelta 1981 tarjoaa jonkinlaisen perustan saaristoliikenteen järjestämiselle, mutta sekin on vain suuntaa antava: § 5 "Valtion on pyrittävä huolehtimaan siitä, että saariston vakinaisella väestöllä on käytettävissään asumisen, toimeentulon ja välttämättömän asioinnin kannalta tarpeelliset liikenne- ja kuljetuspalvelut, sekä siitä, että nämä palvelut ovat mahdollisimman joustavat ja ilmaiset tai hinnaltaan kohtuulliset."

Menneiden sadan vuoden aikana on saaristoa kohdannut samat mullistukset kuin muutakin yhteiskuntaa – väestö on vähentynyt merkittävästi, väestörakennetta dominoivat vanhemmat ikäluokat, työpaikat ovat vähentyneet. Vakituisesti saaristossa asuvien määrä on vähentynyt, mutta saaristo ei ole suinkaan tyhjentynyt ihmisistä – ei todellakaan! Viimeisimmän tilaston mukaan saaristossa liikkuu enemmän ihmisiä kuin koskaan aiemmin.

Nyt vain ei ole aina kyse vakituisesti asuvista vaan pendelöijistä, etätyöntekijöistä, osa-aika-asukkaista, matkailijoista jne. Nämä ryhmät (jotka myös käyttävät saaristoliikennettä) tulisi paremmin huomioida lainsäädännössä, vaikkakin nimenomaan vakituinen väestö muodostaa sen ryhmän, jota yhteiskunta haluaa lähtökohtaisesti tukea saaristoliikenteen järjestämisen muodossa.

Yhteiskunta on kuitenkin jatkuvassa muutoksessa ja myös lainsäädännön tulisi seurata aikaa!

Nykyinen saaristoliikenne on järjestetty ensisijaisesti tyydyttämään vakituisen asutuksen tarpeet ja matkailun kehittäminen huomioidaan joidenkin reittien kohdalla, vaikka matkailua ei laissa mainita. Laki ei myöskään tunne "uudempia" käyttäjäryhmiä kuten pendelöijät ja osa-aikaiset asukkaat, jotka käytännössä saattavat viettää saarillaan pidempiä aikoja kuin mantereella – aivan kuten kirjoittaja toteaa.

Parlamentaarinen Saaristoasiain neuvottelukunta pohtii parhaillaan tätä problematiikkaa.

Lausunnonantoomme liittyvä dokumentti koskien tiettyjen reittien palvelutasoa oli vasta luonnos ja lopulliseen versioon voi vielä vaikuttaa.

Varsinais-Suomen liiton saaristotoimikunta onkin jo kutsunut esimerkiksi Korppoon reitin käyttäjät vuoropuheluun nykyisen ehdotuksen parantamiseksi. Toivotamme tervetulleeksi kaikki näkökulmat "kentältä" – teillä saaristolaisilla on paras tieto näissä asioissa. Ottakaa mielellään yhteyttä allekirjoittaneisiin!

Heidi Loukiainen

puheenjohtaja

Sami Heinonen

sihteeri

Varsinais-Suomen liiton saaristotoimikunta