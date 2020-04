Lukijalta: Muistellaan myös pääministeri Koiviston ja presidentti Kekkosen tapausta

Helsingin Sanomien eläkkeellä oleva politiikan toimittaja Unto Hämäläinen on asioista hyvin perillä oleva taho. Arvostan Untoa siksi tai siitä huolimatta, että hän on kokoomuslainen toimittaja. Hän tietää ja tuntee ja hänellä intoa ja tahtoa eikä häntä aja pahansuopaisuus. Ja se näkyy hänen 2.4. TS:ssä julkaistussa analyysissään.

Jutun ingressi kertoo hänen isänmaallisesta pyrkimyksestään:

"Perustuslaki velvoittaa Sanna Marinin ja Sauli Niinistön yhteistyöhön. Unto Hämäläinen arvioi, mistä pääministerin ja presidentin eriparisuudessa on kysymys. Ratkaisun on hänen mukaansa pakko löytyä – kuten sellaisen löysivät 1990-luvun lamassa Mauno Koivisto ja Esko Aho."

Niin se on, että toimeen on tultava ja varmaan tullaan, kun tehtävä oikein ymmärretään.

Mauno Koiviston ja Esko Ahon yhteistyöllä saatiin Suomi EU:n jäseneksi ja se olikin sen aikaisessa perustuslakiasetelmassa välttämätöntä muodollisesti ja käytännössä siksi, että kansanäänestykseen alistettu kysymys oli altis pelottelulle. Tarvittiin luottamusta herättäviä toimia.

Ahon hallituksen aikana syntyi sodan jälkeisen aikamme toistaiseksi pahin taloudellinen lama, joka Suomessa sai vertailumaihin verrattuna ylisuuret mittasuhteet. Siitä aiheutui kansakunnalle suurta vahinkoa. Lamalla oli monta syytä ja tekijää.

Yksi merkittävä oli presidentti Mauno Koiviston vaikutus – halusi hän sitä tai ei – tasavallan vähän kokeneeseen hallitukseen. Talouspolitiikka oli jo tuolloinkin eduskunnan luottamusta nauttivan hallituksen vastuulla yksiselitteisesti.

Asiaa monelta suunnalta seuranneena arvioni on, että hallitus seurasi presidentti Mauno Koiviston ajatuksenkulkuja erityisesti valuuttakurssipolitiikassa, vaikka sen olisi pitänyt olla itsenäinen.

On ymmärrettävää, että Suomen Pankin pääjohtajana ollut presidentti oli auktoriteettiasemassa kokemuksensa, mutta myös kansansuosionsa vuoksi. Tämä asetelma antoi väärän turvallisuuden tunteen hallituksen ratkaisujen tekemisessä.

Samalla hallitus unohti oman vastuunsa. Sen velvollisuutena olisi ollut asioiden laaja ja monipuolinen tilanteen arviointi. Hallitus ei olisi saanut yhden tekijän, vahvan markan määrätä talouspolitiikkaa. Se ei aiheuttanut kriisiä, mutta syvensi sen vaikutuksia. Kova kohtalo oli monien osana.

On hyvä, että jokainen instituutio arvioi oman vastuunsa kannalta asioita. Sellainen on perustuslakimme henki ja sen asian rohkeni myös eduskunnan puhemies Matti Vanhanen selkeästi sanoa.

Sanna Marinin hallitus on osoittanut kunnioittavaa suhtautumista presidentti Sauli Niinistöä kohtaan pitäen kuitenkin kiinni oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan. Kyse ei ole politiikasta, vaan perustuslaista.

Ja kun Unto Hämäläinen pääministerin ja presidentin suhteiden kuvauksessa nosti esiin entisen presidentti Mauno Koiviston, niin pyytäisin häntä miettimään pääministeri Koiviston ja presidentti Urho Kekkosen tapausta instituutioiden välisissä suhteissa. Politiikalta sekin näytti, mutta perustuslaista oli kysymys.

Mikko Rönnholm

(sd)

entinen kansanedustaja Koiviston pääministeri- ja presidenttikaudella