Lukijalta: Peltojen humus lannoittaa Itämerta

On hämmentävää ja surullista, että johtaja Marjukka Porvari John Nurmisen säätiöstä antaa vastauskirjoituksessaan (TS 11.3.) siunauksensa viljelytavalle, joka on 60 vuodessa hävittänyt puolet Suomen peltojen humuksesta ja on Itämeren suurin fosforikuormittaja. Porvarin peräämä uusi kuorma on vuosittainen fosforiväkilannoitus ja humuskato.

Kirjoituksessani (TS 7.3.) esittämäni epäily, että "säätiöltä ilmeisesti puuttuu ymmärrys ongelman alkujuurista" näyttää pitävän paikkansa. Siksi pellon kasvukunnon pikakurssi pähkinänkuoressa:

Humus tekee maasta viljelykelpoisen. Se synnyttää maahan kestävän mururakenteen, joka sitoo maan paikalleen ja kestää kovaa kuormitusta.

Humus tekee maasta myös ilmavan ja samalla vettä läpäisevän. Se sitoo itseensä sata kertaa enemmän vettä ja ravinteita kuin eloton mineraalimaa. Humuskadon seurauksena tästä kyvystä on jäljellä enää puolet.

Humus syntyy maan pieneliöstön ja kasvien juurien yhteistyönä. Kasvit luovuttavat pieneliöstölle ravintoa ja energiaa. Maan mikrobisto välittää kasveille ravinteita, esimerkiksi mykorritsasienet fosforia. Humus sisältää aina 58 prosenttia hiiltä, mikä tekee siitä merkittävän ilmastotekijän.

Peltojen humuspitoisuuden puolittuminen kuudesta prosentista kolmeen tarkoittaa, että jokaiselta hehtaarilta on hävinnyt 80 tonnia humusta, joka on kulkeutunut vesistöihin ravinteet mukanaan! Tuho jatkuu 500–1000 kg/ha vuosittain. Sitä eivät kipsikäsittelyt estä. Rapautuneen maan kiintoaineshuuhtouma on vielä humuskuormaa suurempi.

Porvarin väitettä, että luomuviljelyssä päästöt olisivat jopa suuremmat kuin tavanomaisessa, ei tue yksikään vertaisarvioitu tutkimus.

Hyvälläkin luomuviljelyllä peltojen humuksen palauttaminen kestää vuosikymmeniä. Säätiön mallilla peltojen rappio ja Itämeren pahoinvointi etenee.

Seppo Lohtaja

luomukonkari

Uusikaupunki