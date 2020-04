Lukijalta: Koronaviruksella on sekä pahat että hyvät puolensa

Korona on virusperäinen sairaus, joka vaivaa maailmaa paraikaa. Kaikkialla mediassa siitä puhutaan hyvin negatiivisesti. Tämä on mielestäni väärin, koska pandemian saapumista ollaan pelätty ja ennustettu jo kauan ja tilanne ei ole kokonaan huono.

Ilmastonmuutos oli painava puheenaihe ja olisi varmaan vieläkin, jos korona ei olisi tullut kaikkien medialähteiden pääuutiseksi ja korjannut tilannetta kohti parempaa. Kun nyt kaikki istuvat paikallaan karanteenissa, eivät matkustamisesta tulevat päästöt enää olekaan niin suuria. Lentämisestä ja turismista on jo tullut tabu joissain yhteisöissä ja keskustelupalstoilla.

Koronan iskettyä Kiinaan ensimmäisenä olemme jo nähneet muutosta parempaan sen alueen ilmastossa. Siellä väheni teollisuus ja fossiilisten polttoaineiden käyttö ja hiilidioksidipäästöt laskivat jopa neljänneksen ja muutkin päästöt suuria määriä. Tätä epäillään tapahtuvan pian myös muissa maissa.

Kun tulevaisuudessa pääsemme eroon koronasta, mailla on suuri tarve alkaa kuluttaa ja saastuttaa entistä enemmän ja nopeammin. Meidän täytyy vain muistaa, että pärjäämme nytkin ilman matkustamista tai tuotteiden turhaa ostamista.

Korona on pakottanut ihmisiä etätöihin läpi alojen. Ihmiset ovat joutuneet pois mukavuusalueeltaan tekemään töitä nettiyhteyden kautta.

Uskon, että koronan jälkeen etätyön määrä kasvaa niillä, kenelle se sopii hyvin. Yritykset saattavat alkaa tyrkyttämään sitä kaikille, mutta en usko sen olevan kokonaan huono asia. Työmatkojen päästöt ja tilojen ylläpitämiseen käytettävät kulut vähenisivät.

Koronaa vastaan on alettu taistella myös muillakin tavoilla, kuten infrastruktuurisilla muutoksilla eli uusilla hätäsairaaloilla, käsidesitehtailla ja asentamalla pleksilevyjä keuppojen kassoille, jotta virukset eivät leviäisi.

Tätä voisi verrata muutokseen, jota tarvittiin talvisodan jälkeen Moskovan rauhan takia. Silloinkin yhteiskunnan täytyi muuttua, jotta pysytään elossa. Silloin vain tarvittiin muutosta maksamaan sotakorvauksia ja tilanne tapahtui eri mittasuhteessa.

Jos ottaa huomioon koronan vaikutuksen vanhuksiin ja riskiryhmäläisiin ja Suomen ja muun Euroopan huonon huoltosuhteen, saattaa tulla mieleen, että korona olisi hyvä yhteiskunnalle. Tämä menee kuitenkin eettisesti hyvin harmaalle alueelle.

On todettu, että tauti tappaa noin 3 prosenttia sairastuneista, mutta noin 80 prosenttia saa ainoastaan lieviä oireita. Kuolemista suuri osa koskee vanhuksia. Onko koko kansan perusoikeuksien rajoittaminen noin kolmen prosentin takia haluttua tai kannattavaa?

Jos taas haluaa ajatella niitä jääneitä 17 prosenttia, jotka kärsivät oireita keskinkertaisista vakaviin, täytyy ottaa huomioon, että tälläkin hetkellä influenssa leviää ja aiheuttaa koronaan verrattavia oireita.

Minäkin kuulun riskiryhmään, jolla on tilastollisesti noin seitsemän prosentin kuolleisuustodennäköisyys, mutta en osaa varmaksi sanoa, että karanteenin ylläpitäminen on oikein.

Kokonaisuudessaan on mielestäni väärin sanoa, että korona on hyväksi. Myöskin on väärin sanoa, että se on kokonaan paha.

Meidän olisi pitänyt yhteiskuntana varautua tällaiseen jo kauan sitten etukäteen. Toivottavasti tämä opettaa meitä seuraavaa kertaa varten.

Korona toimii hyvänä paineena yhteiskunnalliselle muutokselle, mikä todennäköisesti tällä kertaa osoittautuu hyväksi.

9.-luokkalainen