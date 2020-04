Lukijalta: Miksi Korppoon yhteysalusliikenne halutaan romuttaa?

Varsinais-Suomen liitto lausuu vastauksenaan Ely-keskuksen pyyntöön, että liitto on tyytyväinen Turunmaan saariston yhteysalusreittien suunniteltuun palvelutasoon (TS 24.3.).

Mihin kokemukseen tai tietämykseen tällainen lausuma perustuu? Onko mahdollisesti kuitenkin niin, että Ely-keskuksen "asiantunteva" pyyntö saada liitolta lausunto perustuu ainoastaan tarkoitukseen muokata yleistä mielipidettä, joka ei tunne voimassa olevan yhteysalusliikenteen tosiasioita tai taustoja?

Keskityn Korppoon liikennöintireittiin, jonka katson tuntevani hyvinkin yksityiskohtaisesti. Varsinais-Suomen liiton lausunnosta poimin erään omituisen toteamuksen. Siinä todetaan: "Saariin, joista puuttuu vakituinen asutus, ei pääsääntöisesti ajeta yhteysaluksilla".

Mitä tällä tarkoitetaan? Saaria, joissa ei ole kuin kasvillisuutta ja mahdollisesti eläimiä? Vai saaria, joissa on kirjoilla olevaa asutusta vaiko saaria, joissa on hyvinkin vilkasta ympärivuotista asumista, mutta ei ketään kirjoilla?

On vanhakantaista ajatella, että olet saaressa kirjoilla ennen kuin olet saaristolainen – se ajattelu ei päde enää tänä päivänä! Olet kirjoilla sitten saaressa tai muualla, on yhteysaluksen liikennöinti yhtä tärkeää.

Esimerkiksi Storpensoriin, jossa ei ole enää luonnollisesta poistumasta johtuen yhtään kirjoilla olevaa asukasta, mutta satakunta ympärivuotista asukasta, ajaa yhteysalus säännöllisesti ja on tuiki tarpeellinen niin henkilö- kuin tavarakuljetuksia varten.

Kirjojen siirtämiselle saareen ei löydy minkäänlaista järkevää perustetta yhteysaluksen kulkemista ajatellen, mutta jos kirjoilla oleminen määrättäisiin edellytykseksi, johtaisi tämä varmasti kirjojen muuttoryntäykseen kaikkine muine vaatimuksineen, mitä tämä toimenpide edellyttäisi.

On tärkeää pitää mielessä, että ns. "kesäasukkaita" ei oikeastaan enää ole, vaan on ympärivuotiset asukkaat toisessa kodissaan saaressa. He tekevät siellä etätyötä, pyörittävät yritystoimintaa, ostavat paikallisista kaupoista, rakentavat ja ottavat vastaan toimituksia, minkä vuoksi useassa saaressa yhteysalusreitin varrella on yksityisvaroin rakennettu ja parannettu tieverkostoa kuljetus- ja kulkutarpeita varten.

Tämän lisäksi nämä asukkaat maksavat hirmuisia kiinteistöveroja, jotka veloitetaan korkeimman prosenttiasteikon mukaan. Voidaankin perustellusti kysyä, mitä nämä ympärivuotiset asukkaat saavat vastikkeeksi suorituksilleen?

Saaristolait 494/81 ja 1138/92 velvoittavat ylläpitämään yhteysalustoimintaa, mutta eivät todellakaan kiellä toimimasta määrättyihin saariin. Varsinais-Suomen liitolla tai Saaristotoimikunnalla ei siis ole mitään syytä viitata näihin lakeihin, sikäli kuin tarkoituksena ei ole tukea Ely-keskuksen omituisia näkökohtia ehdotuksissaan ja siten muokata yleistä mielipidettä niiden ihmisten keskuudessa, joita ei koko asia mitenkään kosketa. Ei tämä toiminta ainakaan ole Saaristotoimikunnan sääntöjen 6. pykälän mukaista.

Noin kuukausi sitten antoivat myös Korppoon-reitin käyttäjät lausuntonsa Lausuntopyyntö.fi-osoitteessa. Mitä ilmeisimmin Varsinais-Suomen Liitto ja Saaristotoimikunta eivät ole vaivautuneet tutustumaan niihin. Lausuntoja oli yli 50 ja allekirjoittajia useampi sata. En löytänyt ainoatakaan lausuntoa, joka antaisi käyttäjien hyväksynnän Ely-keskuksen esityksille.

Sopii siis todella kysyä, millä perusteilla liitto ja Saaristotoimikunta katsovat ehdotukset perustelluiksi siten, että ne voivat olla tyytyväisiä?

Viittaaminen raskaskuljetuksiin on harhaanjohtavaa, eikä siinä yhteydessä olla tekemisissä varsinaisen yhteysalusliikenteen kanssa, vaan täysin erillisen, tilattavan, hyvin pitkällä toimitusajalla toimivan, sinällään kiitettävän palvelutarjontavaihtoehdon kanssa.

Me käyttäjät haluamme saada vastauksia: Miksi toimiva yhteysalusjärjestelmä Korppoon reitillä halutaan romuttaa, sillä tästä on kysymys! Miksi härkäpäisesti halutaan vaihtaa aluskanta sellaiseksi, joka ei vastaa tarpeita, ei selviä olosuhteista eikä ole sellainen, jota käyttäjät ovat toivoneet?

Kukaan ei ole tähän mennessä kyennyt selkokielellä ja uskottavasti informoimaan, miksi näin halutaan toimia! Voiko tällaista toimintaa todella kutsua asiantuntevaksi toiminnaksi?

Håkan Wickström

Storpensor